Du lịch 8 tháng năm 2021 vẫn ảm đạm

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước và quốc tế, tình hình du lịch trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021 vẫn ảm đạm thể hiện ở cả lượng khách quốc tế đến Việt Nam và doanh thu lữ hành, dịch vụ du lịch.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 do Tổng cục thống kê công bố ngày 29/8 cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2021 đạt 9,3 nghìn lượt người, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Tính chung 8 tháng năm 2021, khách quốc tế đến nước ta đạt 105 nghìn lượt người, giảm 97,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng năm 2021, khách quốc tế đến bằng đường hàng không đạt 68,8 nghìn lượt người, chiếm 65,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và giảm 97,7% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 36 nghìn lượt người, chiếm 34,2% và giảm 93,8%; bằng đường biển đạt 275 lượt người, chiếm 0,3% và giảm 99,8%.

Trong 8 tháng năm nay, khách đến từ châu Á đạt 90,6 nghìn lượt người, chiếm 86,2% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 96,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ tất cả các thị trường đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 42,7 nghìn lượt người, giảm 95,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 21 nghìn lượt người, giảm 97,5%; Đài Loan 7,9 nghìn lượt người, giảm 95,9%; Nhật Bản 5,6 nghìn lượt người, giảm 97,2%; Lào 5,4 nghìn lượt người, giảm 87,8%.

Khách đến từ châu Âu trong 8 tháng ước tính đạt 9,3 nghìn lượt người, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Mỹ đạt 3,5 nghìn lượt người, giảm 98,5%; khách đến từ châu Đại dương đạt 832 lượt người, giảm 99,2%; khách đến từ châu Phi đạt 867 lượt người, giảm 92,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,1% tổng mức và giảm 61,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2021 giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước gồm: Khánh Hòa (-89,1%); Quảng Nam (-82,4%); Thừa Thiên - Huế (-63,9%); Thành phố Hồ Chí Minh (-52,2%); Hà Nội (-50,3%); Hải Phòng (- 47,1%); Đà Nẵng (-41,9%); Quảng Ninh (-28,4%).

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 254,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng mức và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương: Hà Nội và Bình Dương (-21,5%); Thành phố Hồ Chí Minh (-20%); Đà Nẵng (-14,3%); Đồng Nai giảm 13,5%; Cần Thơ (-8,9%); Hải Phòng (-2,3%).

Trước tình hình du lịch vẫn tiếp tục khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Tổng cục Du lịch (TCDL) cho biết, trong 4 tháng cuối năm, TCDL sẽ tập triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phát triển du lịch ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; Tiếp tục đề xuất kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Triển khai dự án chuyển đổi số trong ngành Du lịch, tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh;...