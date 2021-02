Nhiều điểm du lịch thất thu dịp tết

Theo thống kê sơ bộ ở nhiều điểm du lịch từ Đà Nẵng đến Cà Mau trong Tết Nguyên đán năm nay thất thu lớn, có nơi lượng khách giảm đến 70% so với năm trước.





Ngày 16-2, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Tân Sửu (từ ngày 10 đến 16-2), tổng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 30.800 lượt khách, chỉ bằng khoảng 40% so với năm ngoái, trong đó chủ yếu là khách nội địa. Những khách này đi lẻ, đi theo nhóm gia đình và tự đặt dịch vụ.

Tại Hà Tĩnh, ông Trần Đình Ước, Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, ước tính có khoảng 6.000 - 7.000 lượt du khách đến dâng hương tưởng niệm, chỉ bằng 60% so với năm trước.

Cùng ngày, ông Nguyễn Duy Vỵ, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng cấp quốc gia chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, thống kê sơ bộ, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, ước tính có khoảng 7.000 du khách trong và ngoài tỉnh về chùa để dâng hương, giảm nhiều so với các năm trước. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm nay huyện Can Lộc quyết định không tổ chức các hoạt động lễ hội chùa Hương Tích như hàng năm.

Tại TP Đà Lạt, do tác động bởi dịch Covid-19, lượng khách du xuân đầu năm nay giảm đáng kể so với những năm trước. Nếu như mọi năm du khách bắt đầu đổ về Đà Lạt từ chiều mùng 2 Tết gây ra cảnh ùn ứ giao thông tại khu trung tâm thì năm nay lượng khách giảm mạnh, lượng phương tiện đến với thành phố hoa cũng giảm đáng kể nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ghi nhận trong các ngày mùng 3, 4 và 5 Tết, các khu, điểm tham quan tại Đà Lạt rất thưa khách. Nhiều chủ khách sạn cho biết công suất phòng chỉ đạt dưới 30%.

Tại Vũng Tàu, tình trạng cũng tương tự, ngày 16-2, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, trong 7 ngày tết, các khu du lịch trên địa bàn đón và phục vụ khoảng 102.000 lượt khách, giảm gần 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá, lượng khách đến Vũng Tàu năm nay giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó, khách đến vui chơi chủ yếu là các nhóm khách lẻ, khách gia đình di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Chiều 16-2, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết, trong dịp tết lượng khách giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu cũng giảm hơn 71%... Nguyên nhân do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp đã tác động đến tâm lý của du khách. Gần 1.100 lượt đã hủy hoặc hoãn tour. Tương tự, tại tỉnh Kiên Giang, số lượng du khách đến các đảo Phú Quốc, Nam Du… cũng thưa thớt, nhiều bãi biển vắng khách.

Cùng ngày, ông Lý Thanh Sang, Giám đốc Khu du lịch cáp treo Núi Cấm, An Giang, cho biết trong các ngày nghỉ tết, Khu du lịch Núi Cấm chỉ đón khoảng 40.000 - 50.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, viếng chùa… ước giảm khoảng 50% so cùng kỳ năm trước.

