Hội xuân an lành xứ trà

Những ngày giáp Tết, tiết trời se lạnh, nhưng thành phố Thái Nguyên vẫn sôi động, ấm áp, rực rỡ cờ hoa. Góp vào không khí ấy là sự tưng bừng, độc đáo và hết sức an lành của Hội xuân xứ trà, một lễ hội đặc sắc được tổ chức với phương châm bảo đảm an toàn phòng chống dịch ở mức cao nhất.



Tái hiện không gian Tết xưa tại lễ hội.

Lễ hội được tổ chức trong khuôn viên với chỉ một cửa ra vào, du khách là nam, phụ, lão, ấu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang… trước khi du Xuân trong không gian của Tết xưa, với đủ sắc màu các dân tộc sống trên dải đất hình chữ S yêu thương.

Điểm nhấn của lễ hội là du khách ngoài khám phá mảnh đất, con người, những nét văn hoá đặc sắc của quê hương Thái Nguyên còn tìm hiểu giá trị Tết Việt trong truyền thống mấy nghìn năm và hiện tại. Lễ hội được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 10-2-2021 (tức ngày 24 đến ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý) tại Sân vận động TP Thái Nguyên. Tại đây du khách sẽ được trải nhiệm những trò chơi dân gian truyền thống như: Đi cầu khỉ, tung còn, nhảy bao bố, bập bênh, trượt zipline, khám phá mê cung huyền bí,…

Đặc biệt hơn, du khách sẽ được tham quan, chụp ảnh với các không gian Tết truyền thống ba miền: Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ; không gian Tết của người Mông, không gian văn hóa chè, không gian Ông Đồ tặng chữ,…





Ngày nay, các bạn trẻ khi đi du xuân chắc hẳn không thể thiếu những bức ảnh đẹp mang về. Hội xuân Xứ Trà có rất nhiều không gian chụp ảnh với các tiểu cảnh vô cùng bắt mắt như: Cây mai cây đào, giếng nước, sân đình với bụi tre con trâu, hàng ngô treo cạnh đống rơm khiến ta nhớ lại những ngày Tết tại làng quê xưa. Đặc biệt khi bước chân vào cổng, khách tham quan sẽ đi qua Con đường hoa mai vàng rực rỡ hương sắc mùa xuân lần đầu tiên có tại Thái Nguyên, vô cùng mới lạ.

Nhờ công tác phòng, chống dịch được bảo đảm an toàn nên điểm đặc sắc của lễ hội là có không gian trưng bày báo chí với khoảng 500 ấn phẩm Xuân Tân Sửu năm 2021 do Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức, trưng bày hàng trăm ấn phẩm báo in, tạp chí, phương tiện xem báo điện tử của các cơ quan thông tấn báo chí gửi về. Không gian báo chí tại đây đã mang đến những góc nhìn toàn diện nhất về mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là sự phát triển của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên trong năm vừa qua.





THU HUỆ (NDĐT)