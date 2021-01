Khách quốc tế chưa trở lại, doanh nghiệp du lịch TP HCM vẫn gặp khó

Ngành du lịch TP HCM sẽ đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn vượt khó, phục hồi trở lại để sẵn sàng đón khách quốc tế khi điều kiện cho phép.

Ngày 27-1, Sở Du lịch TP HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP, cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm nay là tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch phát triển.

Theo đó, Sở Du lịch TP sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, tín dụng, thuế do Chính phủ ban hành.

Sở cũng tiếp tục nghiên cứu đề xuất UBND TP một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ duy trì hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp du lịch ở các mặt như: quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm, kích cầu du lịch… Điều này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp sớm ổn định, khôi phục hoạt động kinh doanh.



Du khách tham quan, ngắm cảnh trên sông Sài Gòn từ tàu nhà hàng.

Theo báo cáo của ngành du lịch TP năm 2020, khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt giảm 84,8% so với năm trước; khách nội địa đạt 18,87 triệu lượt giảm 48,4% so với năm trước. Tổng thu du lịch của TP đạt 84.512 tỉ đồng, giảm 39,6% so với năm trước.

Thực tế đến thời điểm này, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch, cho biết vẫn còn nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ, cơ sơ lưu trú đón nhiều khách quốc tế đến giờ chưa thể lấp đầy công suất; tỉ lệ phòng trống còn cao.

"Ngành du lịch TP cần tiếp tục tham mưu đề xuất cho UBND TP và cả nước những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động; sáng tạo áp dụng biện pháp du lịch an toàn, phát huy liên kết vùng để kích cầu du lịch nội địa. Từ đó, chuẩn bị tốt chương trình hành động sớm phục hồi trở lại du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép" - ông Hà Văn Siêu nói.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng cũng yêu cầu ngành du lịch TP cần tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế TP, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng cần nâng chất sản phẩm du lịch hiện tại và xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mới theo hướng đa dạng hóa, khai thác lợi thế, tiềm năng của TP; kết nối với các tỉnh, thành trong liên kết vùng để đẩy mạnh du lịch y tế, du lịch đường thủy, du lịch văn hóa - lịch sử…

"Cần triển khai có hiệu quả chương trình liên kết hợp tác du lịch đã ký giữa TP với các tỉnh, thành thời gian qua, đồng thời nghiên cứu tham mưu việc liên kết phát triển du lịch với một số vùng, khu vực tiềm năng khác trên cả nước" - bà Phan Thị Thắng nói.

Dự kiến trong thời gian tới, TP HCM sẽ tiếp tục triển khai liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, sau khi đã liên kết với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Bắc, Tây Bắc và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thái Phương. Ảnh: Lam Giang (NLĐO)