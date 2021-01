'Google Arts and Culture': Quảng bá vẻ đẹp Việt Nam bằng công nghệ số

Du khách quốc tế có thể khám phá những điểm đến nổi tiếng, kỳ quan trên khắp Việt Nam trước bằng công nghệ số, từ đó khơi gợi cảm hứng đi du lịch ngay khi hoạt động du lịch quốc tế phục hồi.



Vẻ đẹp Việt ở Ninh Bình. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

“Google Arts and Culture là sáng kiến tuyệt vời, có thể xem như một cửa sổ khoe sắc của các nền văn hóa, giúp người xem tiếp cận được văn hóa nghệ thuật theo cách thức mới mẻ và thú vị. Du lịch Việt Nam rất vui mừng được Google lựa chọn trở thành điểm đến mới của dự án, giới thiệu 35 triển lãm trực tuyến và gần 1.400 bức ảnh về các điểm du lịch, sản phẩm văn hóa, di sản, lịch sử và ẩm thực của miền Trung.”

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh phát biểu như vậy tại lễ ra mắt dự án “Google Arts and Culture - Kỳ quan Việt Nam,” vừa diễn ra sáng nay, ngày 21/1, tại Hà Nội.

Dự án gồm 35 triển lãm trực tuyến với 1.369 bức ảnh đẹp, mang đến những góc nhìn phong phú về Việt Nam, vốn được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nền văn hóa đa dạng và nhiều di sản được thế giới vinh danh. Độc giả có thể thưởng những hình ảnh có độ phân giải cao tại đây.



Tổng Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với dự án này, giờ đây, du khách quốc tế có thể khám phá những điểm đến nổi tiếng, những kỳ quan trên khắp dải đất hình chữ S được thế giới vinh danh trước bằng công nghệ số, từ đó khơi gợi cảm hứng đi du lịch ngay khi các hoạt động du lịch quốc tế được phục hồi.

Tổng cục trưởng bày tỏ tin tưởng với vai trò của Google trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dự án “Google Arts and Culture - Kỳ quan Việt Nam” sẽ giúp những điểm đến của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng và được đón nhận bởi đông đảo cộng đồng quốc tế trên mạng lưới của Google.

Nhân dịp này, Tổng Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng đề nghị Google tiếp tục hợp tác với các cơ quan du lịch địa phương của Việt Nam cũng như các bảo tàng nhằm mở rộng phạm vi dự án, giới thiệu thêm nhiều điểm đến và sản phẩm văn hóa nghệ thuật hấp dẫn khác của Việt Nam ra với thế giới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink đánh giá: “Google Arts and Culture-Kỳ quan Việt Nam” là sáng kiến tuyệt vời, truyền cảm hứng cho du khách quốc tế về một Việt Nam với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những giá trị văn hóa, lịch sử và con người thân thiện, mến khách.



Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại sứ cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với những di sản nổi bật của miền Trung Việt Nam như Hang Sơn Đoòng, đô thị cổ Hội An, kinh thành Huế, những bãi biển tuyệt đẹp ở Đà Nẵng và nhiều món ẩm thực đặc sắc. Đại sứ tin tưởng dự án hợp tác giữa Google với Tổng cục Du lịch và các địa phương, doanh nghiệp lần này sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Google, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius cho biết, từ tháng 6/2020, Google đã hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Du lịch góp phần đẩy mạnh quá trình phục hồi du lịch ngay sau đại dịch COVID-19. Theo Báo cáo Kinh tế số năm 2020 của Google và Temasek vừa công bố cho thấy có đến 76% người dân Việt Nam muốn đi du lịch ngay khi có thể, đây là số liệu cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Dự án quảng bá “Google Arts and Culture-Kỳ quan Việt Nam” do Tổng cục Du lịch và Tập đoàn Google phối hợp thực hiện, có sự hỗ trợ của các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Công ty Oxalis Adventure và Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt – người từng đạt nhiều giải thưởng do Tạp chí danh tiếng National Geographic bình chọn.



Tổng Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink tham quan triển lãm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào phát triển du lịch ngày càng được quan tâm, từ năm 2020 ngành Du lịch Việt Nam đã chính thức hợp tác với Google nhằm chung tay triển khai các kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Theo đó, Google đã khởi động các chương trình đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ của Việt Nam đồng thời hỗ trợ công tác phân tích thị trường, xúc tiến quảng bá thông qua các nền tảng của Google cũng như huy động các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ video trải nghiệm du lịch trên nền tảng số YouTube.

Mai Mai (Vietnam+)