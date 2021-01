Du lịch TPHCM kỳ vọng sẽ sớm đón thêm nhiều du khách

Ngành du lịch TP.Hồ chí Minh, các sở ngành, doanh nghiệp tập trung tổ chức nhiều sản phẩm du lịch mới, các sự kiện du lịch để thu hút khách, như: Lễ hội Tết Việt năm 2021 với chủ đề “Tết Việt xưa và nay” (tổ chức từ ngày 21-24.1); Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8 (diễn ra vào tháng 3.2021); Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 16; Khu du lịch Một thoáng Việt Nam với 20 không gian văn hoá giới thiệu nếp sống của các dân tộc Việt Nam xưa và nay; Chùm tour “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” với các trải nghiệm thực tế tại các di tích hoạt động của biệt động Sài Gòn xưa...

Chương trình tour đặc biệt “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” thu hút du khách trải nghiệm. Ảnh: VP

Du lịch TPHCM kỳ vọng sẽ sớm đón nhiều du khách trở lại, tiếp tục xây dựng hình ảnh thành phố là một điểm đến “an toàn - hấp dẫn - sống động - trẻ trung - cởi mở - sắc màu - đầy hứng khởi”.

Du lịch TPHCM tính đến 31.12.2020: Du khách quốc tế đến chỉ đạt 1.303.750 lượt, giảm 84,8% so cùng kỳ năm 2019 (8.600.000 lượt), đạt 14,49% kế hoạch năm 2020. Khách du lịch nội địa là 15.879.000 lượt, giảm 48,45% so cùng kỳ năm 2019 (32.770.000 lượt), đạt 42,9% so với năm 2020. Tổng thu du lịch ước đạt 84.512 tỉ đồng, giảm 39,66% so với cùng kỳ năm 2019 (140.070 tỉ đồng), đạt 57,5% so với năm 2020.

Cố gắng vượt qua đại dịch

Tuy nhiên, trong năm 2020, ngành du lịch TPHCM cũng đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận như Triển khai tổ chức các diễn đàn, hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM với vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc mở rộng; Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch nội địa TPHCM năm 2020 với trọng tâm là chương trình “Người thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch TPHCM”; Triển khai chiến dịch truyền thông thương hiệu du lịch thành phố “Thành phố Hồ Chí Minh Xin chào - Hello Ho Chi Minh City” nhằm giới thiệu hình ảnh TPHCM sống động, đổi mới từng ngày với những giá trị cốt lõi và độc đáo của du lịch TPHCM...

Năm 2021 được kỳ vọng là năm tái khôi phục của thị trường du lịch nội địa, sẵn sàng cho việc mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế trong những năm tiếp theo. Mục tiêu tổng quát của du lịch TP.Hồ chí Minh trong năm 2021 là triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030; Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch COVID-19; Triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá về điểm đến và thương hiệu du lịch Thành phố nhằm kích cầu du lịch, khai thác ứng dụng số trong du lịch.

Ông Lại Văn Quân - Trưởng phòng Du lịch Cty du lịch Tricolour cho biết: Do tình hình chung của dịch COVID-19, tour nội địa trong năm 2021 sẽ trở nên nhộn nhịp hơn mọi năm. Việc trong Nam ngoài Bắc tập trung giới thiệu nhiều tour tuyến tham quan tại các địa điểm trung tâm thành phố, hay địa điểm nghỉ dưỡng phụ cận sẽ giúp cho du khách có thêm nhiều lựa chọn.

Đặc biệt, trong mùa Tết Âm lịch sắp tới, du khách sẽ có xu hướng đi du lịch kiểu gia đình, hay một dạng phổ biến đang được ưa chuộng đó là hình thức đặt combo vé máy bay/ vé xe và khách sạn. Điều này sẽ giúp cho khách du lịch có thể thoải mái nghỉ dưỡng, tham quan hay khám phá theo ý thích của mình mà không cần phải phụ thuộc theo lịch trình của đoàn tour.

Ông Đặng Thanh Tùng - GĐ Cty CP Du lịch Tân Thế giới (New World Travel) chia sẻ: Dịp Lễ Tết năm nay dự kiến lượng khách giảm so với cùng kỳ các năm trước, chưa được như mong muốn của các đơn vị lữ hành. Đơn giản, khách du lịch có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần hay chỉ tập trung vui chơi tại trung tâm thành phố, trong đó TPHCM và Hà Nội dự báo sẽ đón lượng khách tương đối cao. Vì thế, nhiều chương trình tour tham quan trong nội hay ngoài nội đô TPHCM hay Hà Nội được công ty lữ hành triển khai giới thiệu, như một vài gợi ý giúp du khách có thể dễ dàng chọn lựa.

Tăng tốc để sớm phục hồi

Ông Đỗ Văn Thức - Phó giám đốc Công ty Du lịch Đất Việt cho biết, sau thời gian kích cầu, lượng khách đến TPHCM và từ thành phố đi tăng lên rõ rệt. Lượng khách nội địa từ thành phố đến các địa phương khác tập trung vào tour ngắn ngày (1 ngày hoặc 2 ngày 1 đêm cuối tuần) như: Mỹ Tho - Tiền Giang, tour nghĩ dưỡng Mũi Né và tour Cần Thơ đều tăng cao.

“Công ty ghi nhận các tour đều có lượng khách tăng, đặc biệt là tour Hồ Tràm - Hồ Cốc, tour Vũng Tàu đã tăng đột biến gần bằng trước thời điểm dịch vào dịp cuối tuần. Dự kiến thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán và sau Tết, công ty sẽ tổ chức hàng trăm tour lớn nhỏ đi các tỉnh, riêng lượng khách các tỉnh đến TPHCM tham quan dự kiến sẽ tăng cao và sớm phục hồi nếu dịch được kiểm soát tốt như hiện nay” - ông Thức nói.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, Sở Du lịch kỳ vọng vào những chương trình kích cầu du lịch nội địa TPHCM đến Tết Nguyên đán và thời điểm sau Tết sẽ được đông đảo người dân và du khách hưởng ứng ngày càng nhiều hơn. Qua đó, người Việt Nam thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình; tạo thêm động lực cho ngành du lịch vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng hồi phục, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Theo bà Ánh Hoa, trong năm 2021, ngành du lịch thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2025, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch COVID-19, triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá về điểm đến và thương hiệu du lịch thành phố nhằm kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch để phát triển du lịch TPHCM.

“Ngành du lịch TPHCM đã, đang và sẽ đưa ra nhiều chiến lược cũng như những giải pháp hiệu quả để hỗ trợ những đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm tham quan sớm hồi phục. Chúng tôi hy vọng với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, cùng với những chương trình kích cầu, thời gian tới ngành du lịch TPHCM sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng như thời điểm trước dịch” - bà Hoa nói.

CAO HUÂN-MAI CHÂU (LĐO)