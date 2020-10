Hãy vác balô lên và đi thăm non nước mình

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler bình chọn Việt Nam ở vị trí thứ 9 trong 20 quốc gia là điểm đến tuyệt vời của năm 2020, công bố được đưa ra ngày 6.10. Việt Nam sánh vai cùng các nước Italia, Sri Lanka, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Nam Phi. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vị trí này.

Condé Nast Traveler thực hiện công bố các địa điểm nổi tiếng do bạn đọc bầu chọn suốt 33 năm qua, với các hạng mục quốc gia, thành phố, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, hãng hàng không. Năm nay, về lĩnh vực khách sạn, Azerai La Residence tại Huế đã xuất hiện ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Còn nữa, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi vị trí 11, JW Marriott Hotel Hanoi (13) và InterContinental Hanoi Landmark72 (15).

Với công bố mới này, Việt Nam thêm một điểm son trên bản đồ du lịch thế giới. Hãy tận dụng mọi cơ hội, trong đó có cả danh tiếng trên các tạp chí, để phát triển ngành Du lịch, để nâng cao thương hiệu quốc gia.

Xin mở ngoặc, nếu có những tiêu chuẩn chọn về an toàn, quốc gia kiểm soát được đại dịch COVID-19, thì Việt Nam cũng nằm trong Top đầu. Về điều này, không phải chúng ta tự khen mình, mà báo chí quốc tế đã từng khẳng định. Thế giới nhìn nhận Việt Nam như vậy, thì người Việt Nam cũng tranh thủ tận hưởng một điểm đến tuyệt vời, đó chính là đất nước mình. Nhiều người Việt đi du lịch khắp thế giới, nhưng chưa chắc đã thưởng thức hết cái đẹp của thiên nhiên và văn hóa Việt Nam.

Đi khắp bốn phương ngoài biên giới quốc gia là điều hay, nhưng đừng quên đi thăm non nước mình. Trong lúc bị hạn chế đi nước ngoài do dịch bệnh, hãy tranh thủ “vác balô và đi”. Nước mình rất đẹp, còn quá nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều địa chỉ văn hóa, nhiều vùng đất hiền hòa đang chờ đợi bước chân của chính con người Việt Nam đến khám phá. Cũng trong lúc này, đi du lịch không chỉ để thụ hưởng cho riêng mình, mà còn góp phần vào việc hồi sinh ngành Du lịch quốc gia.

Hai đợt bùng phát dịch COVID-19 đã “đánh gục” ngành Du lịch dịch vụ, không chỉ các doanh nghiệp du lịch lữ hành, mà hệ thống khách sạn, resort, nhà hàng, hàng không, vận tải đường bộ bị đánh gục theo. Nền kinh tế đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và đương nhiên, khi doanh nghiệp bị sập tiệm, thì hàng vạn lao động mất việc làm, giảm thu nhập, cuộc sống rất khó khăn. Con cá, con tôm của ngư dân, rau củ, trái cây của nông dân không bán được giá, rất khốn khó trong lúc này.

Hãy vác balô lên cùng đi thăm non nước mình. Tất nhiên là đi du lịch lúc này phải khác trước khi bị COVID là an toàn cho mình và an toàn cho cộng đồng.

LÊ THANH PHONG (LĐO)