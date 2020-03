Du lịch vẫn không bế tắc

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị miễn thời gian thị thực visa cho khách Nga từ 15 lên 30 ngày để bù vào khoảng trống của thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc do dịch Covid-19 bùng phát.

Ngày 5-3, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết dịch Covid-19 khiến du khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 giảm mạnh so với tháng 1 và cùng kỳ năm trước. Đối nghịch với tình hình ảm đạm từ các thị trường truyền thống Trung Quốc, Hàn Quốc…, thị trường khách Nga vẫn tăng trưởng đều đặn.

Khách Nga ùn ùn đổ về

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, đến cuối tháng 2, lượng khách lưu trú đến Khánh Hòa đạt 618.000 lượt, trong đó 368.000 lượt khách quốc tế, chỉ bằng 68% so với cùng kỳ năm 2019. Du lịch mất đi những thị trường lớn nhưng lượng khách Nga đến Việt Nam tăng trưởng tốt với 172.700 lượt người, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng Khánh Hòa, chiếm hơn 70% thị trường khách Nga đến Việt Nam. Dự kiến trong quý I/2020, khách Nga sẽ đạt 137.579 lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Du khách đến Khánh Hòa trong thời gian qua giảm, riêng khách Nga vẫn tăng trưởng đều đặn

Đại diện Anex Việt Nam - đơn vị lữ hành đứng đầu về khách Nga - cho biết trong đợt dịch Covid-19, mỗi tháng, Anex đưa hơn 36.000 khách Nga đến Việt Nam, chủ yếu là Nha Trang, Khánh Hòa. Riêng trong tháng 3, số khách Nga đăng ký bay đến Việt Nam tăng mạnh với 37.253 lượt. Một đại diện thứ 2 là Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam cũng cho biết 2 tháng đầu năm, công ty đã đưa hơn 35.000 lượt khách Nga bay thẳng đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây là những tín hiệu tích cực khi thị trường khách quốc tế sụt giảm mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một hướng dẫn viên khách Nga, chia sẻ trước khi đến Việt Nam, khách Nga cũng hỏi về dịch Covid-19. Hướng dẫn viên đã báo Khánh Hòa công bố hết dịch nhưng khách vẫn phải đề phòng, đo thân nhiệt, nếu sốt phải cách ly. Khi đến Nha Trang, các khách Nga rất tự tin và phản hồi tốt vì không khí ở đây thoáng mát, nắng nhiều.

Tìm đầu ra ở khách trong nước

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho rằng trong tình hình hiện nay, phải giữ được thị trường khách Nga mới góp phần giúp du lịch Khánh Hòa vượt qua khó khăn. Qua khảo sát, khách Nga đến Khánh Hòa có thời gian lưu trú trung bình 14,1 ngày/khách, chi tiêu khoảng 1.500 USD/người, tương đương 110 USD/ngày/khách.

"Hiện nay, điều cần thiết nhất là miễn giảm thị thực cho khách Nga vào Việt Nam từ 15 ngày lên 30 ngày để du khách có thể ở lâu hơn, đi được nhiều thành phố hơn. Biện pháp kích cầu này không tốn kém nhưng hiệu quả" - bà Thanh đề xuất.

Bên cạnh đó, các đơn vị đưa khách Nga đến Khánh Hòa cũng cho rằng UBND các tỉnh nên xem xét đề nghị các doanh nghiệp giảm ít nhất 50% giá vé, lệ phí tham quan để kích cầu; có những hỗ trợ về giảm hoặc miễn thuế GTGT trong giai đoạn này; miễn, giảm lãi suất cho vay…

Ông Lê Kim Nhựt, Chủ tịch Diễn đàn Xúc tiến du lịch Nha Trang (Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa), dự báo qua các mùa dịch, du khách Việt Nam sẽ tăng cường đi du lịch trong nước. Thị trường quốc tế phải mất 3-6 tháng mới hồi phục và khai thác thị trường mới phải mất 2-3 năm. Do vậy, cần tập trung truyền thông, quảng bá mạnh ở thị trường nội địa.

Ông Nhựt chứng minh năm 2019, Khánh Hòa đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch, tăng 13,3%, trong đó có gần 3,44 triệu lượt khách nội địa. Lượng khách này chiếm 49% nhưng chỉ tăng 0,5% so với năm 2018. Trước đó, năm 2018, khách nội địa tăng khoảng 2%; năm 2017 tăng 2,7%. Điều này cho thấy thị trường nội địa rất tiềm năng nhưng chưa được quan tâm khai thác đúng mức.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đang xây dựng chương trình kích cầu du lịch với sự tham gia của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu ẩm thực, dịch vụ vui chơi - giải trí; đơn vị vận chuyển, các công ty lữ hành. Trong đó, các đơn vị cam kết giảm giá dịch vụ, sản phẩm dành cho khách lẻ (tự đặt dịch vụ) từ 10%-50% trên giá công bố; giảm 10% 30% so với giá đã giảm cho khách lẻ đối với các công ty lữ hành, công ty du lịch tham gia chương trình kích cầu.

Tìm điểm an toàn trong dịch bệnh Ngày 5-3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khảo sát một số di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Gia Lai và làm việc với Phòng Quản lý du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của liên minh kích cầu du lịch, các công ty du lịch lớn với 4 tỉnh Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk - những tỉnh chưa chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - nhằm tìm kiếm các chương trình mới kích cầu du lịch trong nước. Bà Phan Thị Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Quản lý du lịch, cho biết đoàn khảo sát của hiệp hội du lịch đang tiến hành khảo sát tại các tỉnh - thành, sau khi khảo sát xong sẽ xây dựng và tính giá các tour. "Chắc chắn giá sẽ giảm rất nhiều" - bà Diệp nói và cho biết thêm dự kiến từ ngày 10-3 sẽ chào bán các tour giảm giá kích cầu. Để triển khai chương trình kích cầu du lịch này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình bằng cách giảm giá từ 10%-50% và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng ngày, Sở Du lịch TP HCM cho biết trong 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến TP ước đạt 1,18 triệu lượt, giảm 21,71% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch trong 2 tháng qua ước đạt 21.127 tỉ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này, Sở Du lịch TP đã tham mưu UBND TP có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, có ý kiến đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch về: thuế; tài chính, tín dụng; BHXH; giảm tiền thuê đất; visa... H.Thanh - T.Phương