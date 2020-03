Ảnh hưởng dịch Covid-19: Các điểm tham quan du lịch Đà Lạt vắng hoe

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các điểm tham quan du lịch tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vắng hoe du khách, một số đơn vị phải cho nhân viên tạm nghỉ không lương.

Đường phố Đà Lạt vắng bóng du khách. Ảnh: Lâm Viên

Ngày 24.3, theo ghi nhận của PV Thanh Niên nhiều điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở TP.Đà Lạt vắng hoe du khách, một số đơn vị phải cho nhân viên tạm nghỉ việc không ăn lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt trưa 24.3. Ảnh: Lâm Viên

Tại khu du lịch Dinh 3 (Bảo Đại) lúc 10 giờ ngày 24.3 nhân viên bán vé cho biết chỉ mới đón được chưa tới 10 du khách người Việt và đang chờ các đoàn du khách người Nga đến tham quan. Tình trạng vắng bóng du khách diễn ra từ vài tuần qua.

Vắng lặng ở khu du lịch Dinh 3 (Bảo Đại). Ảnh: Lâm Viên

Khu du lịch dinh 3 (Bảo Đại) sáng 24.3 chỉ đón chưa tới 10 du khách Việt Nam. Ảnh: Lâm Viên

Tại thác Datanla cả buổi sáng 24.3, chỉ đón được 6 du khách người Việt, và vài đoàn du khách người Nga đi theo tour. Trước đây, khi chưa xảy ra dịch Covid-19, trung bình mỗi ngày khu du lịch (KDL) này đón tiếp từ 2.000-3000 khách, nhưng vài tuần qua mỗi ngày chỉ đón khoảng 200 khách. Trước tình hình du khách sụt giảm trầm trọng, từ đầu tháng 4.2020 đơn vị này có kế hoạch giảm 50% lao động.

Khu du lịch Datanla đìu hiu du khách. Ảnh: Lâm Viên

Vườn hoa Đà Lạt là điểm dừng chân của rất nhiều du khách trong và ngoài nước cũng rơi vào tình trạng đìu hiu. Trong buổi sáng 24.3 chỉ đón được 74 du khách, đa phần là khách Nga. Từ đầu tháng 3.2020 đến nay mỗi ngày nơi đây chỉ đón từ 200-300 khách trong và ngoài nước, bình thường trước đây đón trên 3.000-3.500 khách/ngày.

Vườn hoa Đà Lạt từ đầu tháng 3 này mỗi ngày chỉ đón được từ 200-300 du khách tham quan. Ảnh: Lâm Viên

Tương tự, KDL Thung lũng Tình yêu trung bình mỗi ngày chỉ đón trên dưới 200 du khách. Lãnh đạo KDL này cho biết trước tình hình vắng bóng du khách đơn vị vừa tổ chức cuộc họp để giảm gọn nhân sự. Theo đó, sẽ có 50% lao động tạm nghỉ không hưởng lương, khi nào dịch bệnh chấm dứt sẽ trở lại làm việc, 20% lao động làm việc bán thời gian và chỉ duy trì 30% lao động thường trực để điều hành, bảo trì cơ sở vật chất, hoa viên, canh gác… Những người tạm nghỉ việc vẫn được công ty mua bảo hiểm.

Khu du lịch nổi tiếng Thung lũng Tình yêu vắng hoe du khách, sẽ có 50% lao động phải tạm nghỉ việc không ăn lương. Ảnh: Lâm Viên

Tại Thiền viện Trúc Lâm, quảng trường Lâm Viên là những điểm tham quan miễn phí cũng vắng bóng du khách. Bãi xe của Thiền viện chỉ có vài chiếc xe chở du khách Nga. Dịch vụ xe đạp nước tại hồ Xuân Hương gần như ngưng hoạt động vì không có khách.

Du khách Nga tham quan Thiền viện Trúc Lâm. Ảnh: Lâm Viên

Bãi xe tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt vốn rất tấp nập nhưng sáng 24.3 chỉ có vài chiếc xe chở du khách Nga tham quan. Ảnh: Lâm Viên

Một số KDL canh nông trước thu hút rất đông du khách như Khu du lịch trang trại rau và hoa, Vườn thượng uyển bay… nay cũng đóng cửa.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết trước bối cảnh này sở đang chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật…tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh để khi dịch bệnh Covid-19 chấm dứt sẽ tổ chức các sự kiện, kết nối xây dựng các chương trình khuyến mại thu hút khách du lịch đến Đà Lạt, Lâm Đồng.

Dịch vụ xe đạp nước tại hồ Xuân Hương gần như ngưng hoạt động vì vắng hoe du khách. Ảnh: Lâm Viên

Ngày 24.3, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, nên trong tháng 3.2020, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 250.000 lượt, giảm tới 61,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 19.500 lượt (giảm 56,6%), khách nội địa ước đạt 230.500 lượt (giảm 55,2%). Khách qua lưu trú ước đạt 216.250 lượt, giảm 55,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhưng toàn quý I năm 2020, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 1.360.000 lượt, chỉ giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhà hàng Thủy Tạ thu hẹp không gian kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên

Theo Lâm Viên (Thanh Niên)