Nhớ con cá chuồn biển Rạng!

Đến Quảng Nam, đi dọc theo con đường biển Rạng (xã Tam Quang, huyện Núi Thành), thực khách sẽ dễ dàng bắt gặp hương thơm ngào ngạt của cá chuồn nướng từ các lều, quán, nhà hàng… Cá chuồn từ lâu đã là đặc sản của vùng đất này.

Bắt buộc người nhập cảnh từ Hàn Quốc phải khai báo y tế từ 23/2

Chiêm ngưỡng nét đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại của chùa Bửu Minh





Ghé vào nhà hàng Cô Bốn - điểm đến quen thuộc và nổi tiếng của những người sành ăn khi đến xứ Quảng - gọi món cá chuồn nướng nóng hổi, cảm nhận từng thớ thịt cá chuồn như tan vào miệng giữa không gian gió biển mát lành thật thú vị. Đây là món ăn tuy đơn giản nhưng lại thể hiện sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực xứ Quảng và được nâng lên thành đặc sản của Quảng Nam.





Cá chuồn nướng biển Rạng tại nhà hàng Cô Bốn





Cá chuồn có dáng thon dài, lưng xanh, bụng trắng, tập trung chủ yếu ở vùng biển Nam Trung Bộ, trong đó vùng biển Quảng Nam khá nhiều. Điều đặc biệt nhất có thể giúp nhận diện cá chuồn là cặp cánh dài đến tận đuôi. Nhờ bộ cánh này mà cá chuồn có thể bay quãng ngắn trên mặt biển. Bởi thế, trong tiếng Anh, người ta gọi cá chuồn là flying fish (cá bay). Mùa cá chuồn bắt đầu từ cuối tháng 3 âm lịch nhưng rộ nhất vào khoảng tháng 5 đến tháng 7.



Cá chuồn có nhiều loại: chuồn lộng, chuồn gành, chuồn khơi, chuồn cánh gián, chuồn cồ… Trong đó, cá chuồn xanh là ngon nhất và có giá đắt nhất. Ở biển Rạng, cá chuồn nướng không bán theo ký mà bán theo con. Tùy vào thời điểm, kích thước lớn, bé mà cá chuồn nướng có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/con.



Cô Bốn thường chọn những con cá chuồn săn chắc, tươi mới vừa đánh bắt lên để nướng cho thực khách. "Trước tiên, loại bỏ mang, ruột, rửa sạch bằng nước biển rồi để ráo. Sau đó đem cá chuồn phơi nắng cho thịt săn lại và có mùi thơm đặc biệt. Để làm được món cá chuồn nướng thành đặc sản đòi hỏi người chế biến phải chuẩn bị gia vị ướp thật công phu và độc đáo tạo ra hương vị rất riêng của xứ Quảng. Ướp cá với củ nén, sả, ớt, nghệ tươi băm nhỏ, đường, tiêu xanh đập dập; để tất cả hỗn hợp gia vị hòa quyện vào nhau lấn át đi mùi tanh nguyên thủy của cá" - cô Bốn chia sẻ.



Cá ướp chừng mười phút, cho cá lên vỉ rồi nướng trên than hồng. Để than riu riu, tiếng mỡ xèo xèo rỉ trên than nóng làm dậy mùi thơm nức mũi, lan ra cả không gian. Có thể phi thêm dầu nén để quết lên da cá khi nướng giúp thịt cá không bị khô. Thỉnh thoảng trở vỉ để cá chín vàng đều. Chỉ cần nhìn sắc màu hài hòa và nghe hương vị bốc lên cũng đủ đánh thức khứu giác và vị giác bất cứ thực khách nào khi đến đây.



Thử một miếng cá chuồn nướng, cảm nhận từng lớp da cá giòn giòn, thịt cá bên trong thơm ngọt và béo bùi. Cá chuồn nướng biển Rạng sẽ tuyệt vời hơn khi ăn kèm với bánh tráng lề và rau sống. Rau sống gồm các loại rau thơm như húng cây, lá quế... và không thể thiếu xà lách, chuối xanh, khế, rau câu biển. Những miếng thịt cá mềm ngọt, dai dai, lớp da giòn giòn hòa trong mỡ nén béo bùi, đậm đà với gia vị ướp, tất cả được cuộn lại trong miếng bánh tráng mỏng kèm rau sống rồi chấm ngập vào chén nước mắm nhĩ đặc quánh ớt, chanh. Thật không ngoa khi nói "trăm mâm cẩn sui không bằng cái mui cá chuồn".



Theo Thanh Tuyền (NLĐO)