Triệt phá đường dây xin làm việc ở các công ty vận tải để trộm hàng trong container  

Đường dây cài người vào công ty vận tải làm việc nhằm trộm cắp tài sản trong các container, đã bị Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Bình Tân triệt phá.





Ngày 10.1, theo nguồn tin của Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) vừa phối hợp Công an Q.Bình Tân triệt phá đường dây trộm cắp tài sản trong các container.





Các nghi phạm trong đường dây bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp



Trước đó, tháng 11.2022, PC02 phát hiện nhóm đối tượng có nghi vấn trộm cắp tài sản trong các thùng container di chuyển trên đường nên theo dõi.



Ngày 7.1.2023, PC02 phối hợp Công an Q.Bình Tân bắt giữ nhóm nghi phạm gồm: Bùi Văn Chiến (cầm đầu), Đào Minh Tuấn, Lưu Thành Lài, Bùi Văn Luân (cùng ngụ tỉnh Bình Dương), Hồ Trên Biển, Trần Như Phong, Bùi Khắc Dương, Lâm Quang Quang (cùng ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM).



Qua khám xét, công an thu giữ 2 xe ô tô tải chứa 646 thùng hàng chứa sản phẩm may mặc.



Nghi phạm Chiến (bên trái) và Quang. Ảnh Công an cung cấp





Một công ty đã cung cấp giấy tờ liên quan đến tài sản là các lô hàng đóng trong container bị mất có trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.



Qua đấu tranh, nhóm đối tượng trên khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của một công ty ở đường số 7, Khu công nghiệp Tân Đức, H.Đức Hòa, tỉnh Long An.



Nhóm nghi phạm thừa nhận trộm tài sản trong lúc vận chuyển hàng hóa từ kho (ở tỉnh Long An) về đến cảng Cát Lái (TP.HCM).



Theo CQĐT, tháng 10.2022, Chiến biết Quang có mua bán, tiêu thụ các loại hàng may mặc. Chiến bàn với Tuấn, Lài tìm tài sản là hàng may mặc chứa trong container để lấy trộm.



Trộm cắp tinh vi



Sau đó, Tuấn đi tìm các công ty vận tải xin vào làm, trong lúc chuyển hàng sẽ lấy trộm hàng. Chiến làm cho Tuấn bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Tấn Hưng (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và bộ hồ sơ xin việc để Tuấn đi xin việc.



Tuấn được nhận vào làm tài xế lái xe container cho công ty ở P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân. Chiến có nhiệm vụ liên lạc Tuấn để hướng dẫn xe container đến địa điểm hẹn để xuống hàng và tìm nơi tiêu thụ số hàng hóa trộm cắp được. Còn Lài có nhiệm vụ cắt seal, mở cửa container để người khác bốc hàng hóa ra xe tải chở đi.



Phong và Biển, biết hàng hóa trộm cắp nhưng vẫn tham gia vận chuyển hàng hóa trộm cắp đến kho để cất giữ.



Công an xác định từ ngày 4.11.2022 đến ngày 8.11.2022, các nghi phạm trên đã gây ra 3 vụ trộm cắp. Băng nhóm trộm cắp do Chiến cầm đầu hoạt động tinh vi, khép kín.





