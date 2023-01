Tết Nguyên đán Quý Mão 2023: Giỏ quà là hàng Việt Nam lên ngôi

Năm nay, người tiêu dùng ưa chuộng các giỏ quà Tết là bánh kẹo cao cấp sản xuất trong nước và đặc biệt là các giỏ quà trái cây đặc sản vùng miền có xuất xứ và đã được kiểm định chất lượng.



Người dân Gia Lai rộn ràng xuống phố sắm Tết

Khai trương điểm bán hàng Việt Nam tại huyện Chư Pưh



Còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường hàng hóa phục vụ Tết của Hà Nội bắt đầu sôi động và rất đa dạng, phong phú về mẫu mã chủng loại, nhất là các giỏ quà Tết trên thị trường.



Nhiều mẫu mã độc đáo, giá thành cũng nhiều mức, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Đóng giỏ quà Tết tại một cửa hàng tại Hà Nội. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)





Qua khảo sát tại các tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng bánh mứt kẹo như Hàng Buồm, Hàng Chiếu, Ngõ Gạch, Ngọc Hà, Sơn Tây, Trần Xuân Soạn, Lò Đúc... cho thấy, các mặt hàng bánh mứt kẹo sản xuất trong nước được tiêu thụ mạnh.



Năm nay, thay vì hàng ngoại nhập giá trị cao, những giỏ quà Tết với các sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam cùng giá bán tầm trung được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.



Chị Nguyễn Thị Na, chủ cửa hàng kinh doanh bánh kẹo trên phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, giỏ quà Tết năm nay rất đa dạng phong phú, giá cả cũng nhiều mức đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô.



Cụ thể, giỏ quà Tết gồm 5 món: đồ uống cao cấp, hộp bánh, nho khô lục lăng Raisins, trà Olong, kẹo frutal hoa quả giá chỉ có 500.000 đồng.



Ngoài ra, cũng có những giỏ quà trị giá từ 1 triệu đến hơn 2 triệu đồng, gồm Đồ uống cao cấp – Signus xuất xứ Chile, Bánh xốp Loacker xuất xứ Italia 240gr, Hạnh nhân Mỹ 250gr, Macca Úc sấy 220gr, Hộp socola Lindor xuất xứ Thụy Sỹ 200gr, Kẹo Butter Toffees hiệu Arcor xuất xứ Mexico 320gr; Đồ uống cao cấp – Vang Chivas 18 – Scotland, Bánh quy Ladory Petit Beurre 300g, Trà Basilus Cranberry...



Năm nay, các giỏ quà Tết được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất vẫn là các sản phẩm cao cấp sản xuất trong nước có giá từ 500.000-900.000 đồng/giỏ.



Bên cạnh giỏ quà bánh kẹo thì giỏ quà hoa quả cũng được nhiều người tiêu dùng tìm mua, đặc biệt là nông sản "made in Vietnam." Giá của giỏ quà này dao động từ 300.000-600.000 đồng/giỏ tùy loại hoa quả như: bưởi da xanh, bưởi Diễn, cam Canh, xoài Cát Chu, vú sữa Lò Rèn, roi đỏ An Phước, nho Ninh Thuận...



Về chất lượng hàng hóa trong giỏ quà, các nhà bán lẻ cam kết đảm bảo kiểm soát từ nguồn gốc hàng hóa, với quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



Chị Phạm Thị Thuận, chủ cửa hàng hoa quả trên phố Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, năm nay cửa hàng của gia đình chị nhận được rất nhiều đơn hàng đặt giỏ quà các loại quả để đem biếu hoặc làm quà tặng, với giá dao động từ 350.000-700.000 đồng/giỏ.



Khách hàng cũng thích đặt giỏ quà là các loại quả được trồng trong nước như bưởi Da xanh, xoài Cát Chu, vú sữa Lò Rèn, cam Canh, bưởi Diễn...



[TP.HCM: Nhộn nhịp thị trường sản phẩm quà tặng phiên bản Tết 2023 ]



Bà Nguyễn Thị Hằng, ở phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, trước đây mỗi khi Tết đến, bà thường hay mua giỏ quà Tết bánh mứt kẹo đem biếu hoặc làm quà tặng. Nhưng năm nay, bà chuyển sang mua giỏ hoa quả làm quà Tết thấy rất giá cả hợp lý, mà còn đảm bảo sức khỏe và mọi người cũng rất thích.



Bên cạnh đó, các loại trái cây này đều được trồng trong nước, có nguồn gốc xuất xứ, lại còn được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao nên bác rất yên tâm.



Không chỉ các cửa hàng kinh doanh mà nay tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích... cũng tung ra nhiều loại giỏ quà Tết, bắt mắt thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.



Cụ thể, tại trung tâm thương mại BigC Thăng Long, hệ thống siêu thị Big C tung ra các giỏ quà Tết, trong đó trên 90% là hàng Việt với mức giá vô cùng "dễ chịu," từ 299.000-699.000 đồng/giỏ.



Tại MM Mega Market, dịp Tết này, siêu thị cung cấp khoảng 16 loại giỏ quà Tết cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với giá dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/giỏ.



Hệ thống siêu thị VinMart và VinMart+ đã ra mắt 3 nhóm sản phẩm giỏ quà tặng Tết phổ thông với các mặt hàng chính là bánh, kẹo, mứt, bia, rượu, trà, càphê… do Việt Nam sản xuất với nhiều mức giá từ 399.000- 699.000 đồng/giỏ tùy từng loại.



Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị LOTTE Mart tung ra thị trường hàng chục mẫu giỏ quà Tết với nhiều phân khúc giá, phù hợp đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong bộ sưu tập giỏ quà Tết có chủ đề "Quà Tết kết tình thân" năm nay, nhà bán lẻ Hàn Quốc đã tung ra thị trường những mẫu giỏ, hộp quà thiết kế bắt mắt, chủ yếu là sản phẩm Việt chất lượng cao với mức giá rẻ "giật mình" từ 199.000-600.000 đồng/giỏ.



Tương tự, những ngày này, nổi bật trong không gian mua sắm của hệ thống siêu thị Co.opmart là khu vực trang trí hàng hóa Tết với các mẫu giỏ quà vừa bắt mắt, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.op mart Hà Nội cho biết, nhân dịp Tết 2023, hệ thống Co.opmart đã đưa lên kệ 40 mẫu giỏ quà Tết với mức giá thấp nhất từ 194.000 đồng/giỏ. Bên trong mỗi giỏ quà là sự kết hợp nhiều dòng sản phẩm của các thương hiệu trong nước như bánh kẹo Bibica, lạp sưởng Vissan và cả nhãn hàng riêng của siêu thị Co.op mart.



Cùng với hệ thống bán lẻ hiện đại, trên các trang bán hàng online cũng giới thiệu nhiều mẫu giỏ quà đa dạng. Đơn cử trang antfarm.com.vn có mẫu giỏ quà tặng là trái cây, rau củ đạt tiêu chuẩn VietGap hoặc nhập khẩu với mức giá từ 650.000-1.999.000 đồng/giỏ; trang quatangdongbac.com có các mẫu giỏ quà theo những chủ đề như Thuận lợi, Sung túc, Hạnh xuân… với giá từ 800.000 đồng/giỏ…

Theo Nam Giang (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/tet-nguyen-dan-quy-mao-2023-gio-qua-la-hang-viet-nam-len-ngoi/839681.vnp