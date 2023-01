Ngành Công thương Gia Lai phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 31.620 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 6-1, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Công thương. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp; cùng đại diện 20 doanh nghiệp trên địa bàn.

Công đoàn Sở Công thương phát động phong trào thi đua năm 2023

Đảng ủy Sở Công thương Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Năm 2022, Sở Công thương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thực hiện, nhờ đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trong đều đạt kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công nghiệp-thương mại được bảo đảm. Năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 18,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2022 ước đạt 28.891 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm, tăng 16,49); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 89.643 tỷ đồng (vượt 5,46% so với kế hoạch năm, tăng 19,05%); kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 8,2%); kim ngạch nhập khẩu đạt 140 triệu USD (tăng 40% kế hoạch).

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công nghiệp-thương mại được bảo đảm. Lĩnh vực công nghiệp phát triển cơ bản ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp năng lượng tái tạo. Sở Công thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác kêu gọi và thu hút đầu tư thành lập, phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp. Các hoạt động khuyến công đạt hiệu quả cao.

Trong năm qua, thị trường hàng hóa diễn biến tương đối ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, gây bất ổn thị trường. Mạng lưới hạ tầng thương mại của tỉnh cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Hoạt động xuất khẩu có nhiều khởi sắc do việc thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng, tình hình mở cửa lại thị trường trong điều kiện bình thường mới trong nước cũng như các quốc gia khu vực châu Âu, châu Á...; việc tạo thuận lợi cho việc giao thông, đi lại là những yếu tố thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa diễn ra sôi động.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận những vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp-thương mại, xây dựng cụm công nghiệp, xuất khẩu… Đồng thời nêu những kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch trong năm 2023.

Năm 2023, ngành Công thương Gia Lai phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 31.620 tỷ đồng (tăng 9,45% so với 2022); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.000 tỷ đồng (tăng 20,48 % so với năm 2022); tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 680 triệu USD (tăng 3,03% so với năm 2022); tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 110 triệu USD (tăng 10% so với năm 2022).

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-cho rằng: Năm 2023 là năm bản lề phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), vì vậy ngành Công thương Gia Lai tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đối với những tồn tại, kiến nghị của các ngành, địa phương, doanh nghiệp, Sở Công thương ghi nhận và trong thẩm quyền, Sở sẽ tích cực giải quyết trong thời gian sớm.



Về các giải pháp, ngành sẽ tập trung vào phát triển công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp, ưu tiên thu hút, phát triển các nhà máy chế biến sản phẩm từ nông nghiệp, các sản phẩm có lợi thế về vùng nguyên liệu; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, từng bước đưa Gia Lai trở thành một trong những trung tâm năng lượng quốc gia. Phối hợp triển khai việc thực hiện các quy hoạch phát triển hệ thống chợ và các dự án hạ tầng thương mại trọng điểm của tỉnh; tăng cường gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết chuỗi nhằm kết nối cung cầu, đảm bảo ổn định nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và khuyến khích tiêu dùng nội địa, tổ chức kết nối cung cầu giao thương hàng hóa. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp để thúc đẩy sản xuất, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu; nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu thông qua việc xây dựng thương hiệu hàng hóa gắn với chỉ dẫn địa lý của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác thông tin về các thị trường xuất khẩu trọng điểm, chú trọng các quốc gia tham gia Hiệp định CPTPP, EVFTA…



VŨ THẢO