(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.





Gia Lai nỗ lực không để thiếu hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến thị trường; có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo cung ứng hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn hàng, mở rộng mạng lưới kinh doanh, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bảo đảm chất lượng để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho người tiêu dùng với giá cả hợp lý và ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Sở Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn dự trữ đầy đủ, có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc duy trì bán hàng và thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kiểm tra chất lượng, đo lường, giá bán xăng dầu lưu thông trên thị trường.



Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường, nhất là những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng bình ổn giá; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Đảm bảo kinh phí để giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng, các cơ quan, đơn vị theo quy định.



Sở Giao thông-Vận tải tăng cường công tác điều tiết, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết; nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông và phòng dịch Covid-19; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn có kế hoạch điều phối, tăng cường phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, phương thức bán vé, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân; không để xảy ra tình trạng người dân về quê ăn Tết chậm do không có phương tiện. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé bất hợp lý, tình trạng xe chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ.



Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải và chính quyền các địa phương chủ động phối hợp, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết; tăng cường các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.



THÙY CHI