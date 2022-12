(GLO)- Chiều 23-12, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Gia Lai) phối hợp với đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH Cà phê Tropico Tây Nguyên (thôn 4, xã Gào, TP. Pleiku) tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ máy móc thiết bị chế biến nông sản” theo Chương trình Khuyến công địa phương năm 2022.

Việc hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị chuỗi sản phẩm. Ảnh: Vũ Thảo

Quy mô Đề án “Hỗ trợ máy móc thiết bị chế biến nông sản” gồm máy rang cà phê có công suất 120 kg/mẻ, 240-360 kg/giờ; tổng kinh phí đầu tư hơn 530 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 190 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng của đơn vị thụ hưởng hơn 340 triệu đồng.

Qua phân tích đánh giá cho thấy, máy móc được hỗ trợ có công nghệ tiên tiến, máy mới 100%. Việc hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại sẽ giúp đơn vị thụ hưởng tiết kiệm nhân công vận hành máy so với cách rang thủ công, rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị chuỗi sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao tính cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại. Đồng thời, sẽ giúp doanh nghiệp tăng thêm lợi nhuận khoảng 200-300 triệu/năm. Đề án sẽ kích thích hoạt động sản xuất công nghiệp tại địa phương phát triển, đáp ứng nguyện vọng đầu tư của doanh nghiệp cũng như tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

