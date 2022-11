Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An: Gia Lai cần tiếp tục phát huy lợi thế về công nghiệp chế biến và năng lượng

(GLO)- Sáng 22-11, đoàn công tác của Bộ Công thương do Thứ trưởng Đặng Hoàng An làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Công thương Gia Lai về tình hình thực hiện các nhiệm vụ.

Theo báo cáo đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Công thương Gia Lai đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công thương, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành. Lĩnh vực công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến nông-lâm sản-công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp năng lượng tái tạo.

Năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 18,1% so với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 28.890 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm, tăng 16,49% so cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 89.642 tỷ đồng (vượt 5,46% so với kế hoạch năm, tăng 19,05% so cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD, (đạt 100% kế hoạch, tăng 8,2%). Trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.221 ha. Thị trường hàng hóa diễn biến tương đối ổn định, nguồn cung dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng của người dân. Đối với lĩnh vực xăng dầu ở Gia Lai rất ổn định, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đáp ứng đủ nguồn hàng tiêu dùng trong dân, chưa xảy ra tình trạng khan hiếm mặt hàng này. Các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả cao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương Gia Lai đã có những đề xuất, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, năng lượng. Hiện nay, tỉnh có 629 MW điện gió chưa được vận hành thương mại. Để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp, đề nghị Bộ Công thương tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm ban hành giá bán điện cho các dự án điện gió được hoàn thành sau ngày 31-10-2021, có cơ chế đấu giá cho các dự án điện mặt trời cũng như cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện (Cơ chế DPPA). Đồng thời, kiến nghị Bộ Công thương xem xét điều chỉnh giai đoạn triển khai 4 dự án điện mặt trời Trang Đức, Phú Thiện, Chư Ngọc EVNLICOGI16 giai đoạn 2 và KN Ia ly Gia Lai trong giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, cũng kiến nghị một số vấn đề về cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại; công tác xem xét chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, quản lý đầu tư trong cụm công nghiệp…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Công thương Gia Lai trong năm 2022 như về công nghiệp, xuất khẩu, điều hành thị trường trong nước. Nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương trong cả nước bị thiếu nguồn cung xăng dầu nhưng Gia Lai quản lý rất tốt lĩnh vực này, chưa để xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn hàng. Với tiềm năng lợi thế sẵn có, Gia Lai đã ưu tiên thu hút, phát triển các nhà máy chế biến sản phẩm từ nông nghiệp, lĩnh vực năng lượng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả, đề nghị Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo, trong đó tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phát triển điện sinh khối, với một tỉnh nông nghiệp như Gia Lai thì đây là tiềm năng rất lớn. Đồng thời, nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án công nghiệp, năng lượng. Trước mắt, có một số dự án năng lượng của EVN đang triển khai nhưng gặp vướng mắc, đề nghị Sở tham mưu, phối hợp giải quyết để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đánh giá về tiềm năng xuất khẩu của Gia Lai, Thứ trưởng Bộ Công thương cho rằng tỉnh có tiềm năng rất lớn về xuất khẩu các mặt hàng cà phê, rau quả đi các thị trường lớn, nhất là EU. Về xu hướng phát triển và tìm kiếm thị trường rất phù hợp, tuy nhiên có 3 vấn đề cần quan tâm khi đi vào các thị trường lớn là phải làm tốt vấn đề quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu. Vì vậy, hàng hóa cần đảm bảo chất lượng đầu ra, đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu. Sở Công thương phải làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các Thương vụ nước ngoài, cần hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, tận dụng tốt các cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường các nước tham gia các Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, nhất là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng cũng có ý kiến liên quan đến việc phát triển các cụm công nghiệp, các dự án điện nông thôn, xây dựng chợ… Đối với những khó khăn và đề xuất, kiến nghị trong phạm vi giải quyết của ngành, Thứ trưởng ghi nhận và sẽ chỉ đạo giải quyết sớm.

VŨ THẢO