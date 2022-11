Giá hồ tiêu ở Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg

(GLO)- Theo nguồn tin từ Báo Công thương, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, website giatieu.com, giá hồ tiêu trong nước ngày 31-10 tiếp tục giảm 500 đồng đến 1.000 đồng/kg so với tuần trước tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước.





Cụ thể, mức giá thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai với 56.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng).



Với mức giảm tương tự, giá hồ tiêu tại 2 tỉnh Đak Lak và Đak Nông là 57.000 đồng/kg.



Tại tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, sau khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, hồ tiêu có giá 58.000 đồng/kg.



Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh có giá thu mua hồ tiêu cao nhất với 59.000 đồng/kg (giảm 500 đồng).



Như vậy, so với những ngày đầu tháng 10-2022, giá hồ tiêu trong nước đã giảm từ 6.500 đồng đến 7.500 đồng/kg.



Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, giá hồ tiêu trong nước liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nguồn cung tăng trên toàn cầu. Ngoài ra, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn mức cho phép khiến giá hồ tiêu của Việt Nam thấp hơn so với một số quốc gia khác.



NGUYÊN VÕ (tổng hợp)