Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết 2023

Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.



Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết tại siêu thị, hồi đầu năm 2022. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)





Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH-TCQLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.



Kế hoạch nhằm quán triệt và tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng.



Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại; chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023.



Ngoài ra, Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu tăng cường tuyên truyền đến tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa và người tiêu dùng để nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh và văn hóa tiêu dùng.



Tại Kế hoạch 10/KH-TCQLTT, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm, từ đó xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường trong đợt cao điểm; tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025.



Song song đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với hàng hóa là những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu bia thuốc lá, xì gà, nước giải khát, động vật và sản phẩm chế biến từ động vật...



Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ, pháo hoa các loại; tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.



Cũng theo nội dung Kế hoạch, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, kho chứa hàng đông lạnh, các đơn vị nhập khẩu kinh doanh thực phẩm đông lạnh, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, các tuyến đường bộ, đường sắt nhất là địa bàn trọng điểm tại các tỉnh biên giới, thành phố lớn.



Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong xử phạt vi phạm hành chính và phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm hàng nhập lậu hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hũ trí tuệ qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.



Đẩy mạnh thông tin, truyền thông kết hợp công tác kiểm tra, xử lý vi phạm với việc vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bằng các hình thức đa dạng; thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng; kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.



Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động công vụ của công chức do cấp mình quản lý để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh công chức hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật...



Đối với Cục Quản lý thị trường các tỉnh thuộc tuyến biên giới phía Bắc, lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ Đội biên phòng... tăng cường kiểm soát hàng hóa từ khu vực biên giới vận chuyển vào thị trường nội địa.



Đặc biệt, xác định các địa bàn trọng điểm như: khu vực ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn); cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Kim Thành, chợ Cốc Lếu (tỉnh Lào Cai); thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang); cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên)... và các mặt hàng trọng điểm như pháo nổ, thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, hàng thời trang, thực phẩm, mỹ phẩm, gia súc gia cầm.



Lực lượng liên ngành Bạc Liêu kiểm tra hàng hóa hoạch thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết, hồi đầu năm 2022. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)



Đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tăng cường giám sát, rà soát chặt chẽ các kho, cảng, bến bãi khu vực cửa khẩu chợ đầu mối, chợ chuyên doanh.



Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường tại tuyến biên giới miền Trung-Tây Nguyên, phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát hàng hóa từ biên giới vào nội địa, tập trung vào các địa bàn trọng tâm như: khu vực Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh); cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình); cửa khẩu Lao Bảo, chợ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị)... và các mặt hàng trọng điểm: đường cát, nước giải khát, hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng...



Đối với Cục Quản lý thị trường tại tuyến biên giới Tây Nam, Tổng cục trưởng đề nghị phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các khu vực trọng điểm: cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh); khu vực huyện Đức Hòa Đức Huệ (tỉnh Long An); cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh An Giang); thành phố Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước); trong đó; tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá điếu, đường cát, xăng dầu, hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng, quần áo đã qua sử dụng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.



Tổng cục Quản lý thị trường cũng giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ dân sinh, các tuyến phố buôn bán sầm uất, các cơ sở sản xuất; chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhất là với những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán...

Theo Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)