Một loài cá của Việt Nam đắt hàng ở Mỹ - EU, cầm chắc thu 1 tỷ USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá ngừ năm 2022 sẽ sớm chạm đỉnh 1 tỷ USD.





Cụ thể, theo VASEP, tháng 9/2022, xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 78 triệu USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021.



Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt gần 808 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, xuất khẩu cá ngừ vẫn tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ.



Hiện giá cước vận chuyển đã giảm nhiều, tuy nhiên lạm phát vẫn tiếp tục tăng đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường chính trong tháng 9 đều đã tăng trưởng chậm lại.



Chuyên gia thị trường cá ngừ của VASEP cho biết, Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn nhất với Việt Nam với doanh số trong tháng 9 đạt trên 31 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn 14% so với tháng 8 trước đó.



Xuất khẩu cá ngừ sang CPTPP trong tháng 9 vẫn tiếp tục tăng 95% so với cùng kỳ, đạt gần 11 triệu USD, nhưng thấp hơn 32% so với tháng trước đó.



Trong khi đó, xuất khẩu sang EU trong tháng 9 đạt gần 18 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ. Con số này đang cao hơn 27% so với tháng 8 trước đó.



Năm nay, do chi phí vận chuyển hàng hóa đường biển cao, các nhà đóng hộp của EU không muốn vận chuyển hàng hóa của họ qua cảng Rotterdam ở Hà Lan, điều này sẽ làm tăng thêm chi phí cho hóa đơn CFR của họ.



Chính vì thế, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường EU như Bỉ, Đức có xu hướng tăng mạnh. Trong tháng 9, xuất khẩu cá ngừ sang Bỉ tăng 199%, còn Đức tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong số các doanh nghiệp XK, Dragon Waves, Bidifisco và Havuco là 3 công ty xuất khẩu cá ngừ lớn nhất, chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2022.



"Với kết quả xuất khẩu đạt được trong 9 tháng qua, dự kiến xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sẽ sớm chạm đỉnh 1 tỷ USD", chuyên gia thị trường cá ngừ của VASEP nhận định.

