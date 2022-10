Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

(GLO)- Theo nguồn tin từ Báo Công thương, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, website giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 2-10 giảm 400 đồng/kg, dao động ở mức 46.100 đồng đến 46.500 đồng/kg.





Giá cà phê tại Gia Lai duy trì ở mức 46.400 đồng/kg. Ảnh nguồn internet

Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh: Gia Lai, Đak Nông và Kon Tum đều duy trì ở mức 46.400 đồng/kg.



Riêng cà phê tại tỉnh Đak Lak vẫn có giá thu mua cao nhất với 46.500 đồng/kg.



Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua với mức 46.100 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất cả nước.



Đối với thị trường thế giới, giá cà phê ngày 2-10 ghi nhận giảm sâu ở cả 2 sàn London và New York.



Theo đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 11-2022 giảm 29 USD, còn 2.153 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1-2023 giảm 29 USD, xuống 2.146 USD/tấn.



Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12-2022 giảm 90 USD, còn 4.880 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3-2023 cũng có mức giảm 90 USD, xuống 4.690 USD/tấn.



Tổng cục Hải quan cho biết, trong 8 tháng năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, trị giá 2,8 tỷ USD. Ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 9 đạt 100.000 tấn (khoảng 1,66 triệu bao), lũy kế xuất khẩu cà phê cả năm sẽ tăng 6,14% so với cùng kỳ năm 2021.



NGUYÊN VÕ (tổng hợp)