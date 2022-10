Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng tới 4,16% so với tháng 12-2021, vượt "trần" chỉ tiêu

Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) vừa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2022 tăng 0,15% so với tháng trước; tăng 4,16% so với tháng 12-2021 và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.





Bình quân 10 tháng năm 2022, CPI tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 2,14%, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,89%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.







Diễn biến giá tiêu dùng tháng 10-2022 so với tháng trước của một số nhóm hàng chính. Nguồn: Tổng cục Thống kê



So với mục tiêu đã được Quốc hội quyết định (chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4%) thì thực tế đã vượt qua mức này, trong khi những tháng cuối năm thông thường là thời điểm giá cả tiêu dùng tăng mạnh.



Không nằm trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng tháng 10-2022 tăng 0,5% so với tháng trước; tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 10 tháng năm 2022 tăng 6,08%.



Chỉ số giá USD tháng 10-2022 tăng 1,84% so với tháng trước và tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 10 tháng năm 2022 tăng 1,17%.

Theo ANH PHƯƠNG (SGGPO)