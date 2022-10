Cận Ngày Phụ nữ Việt Nam, hoa Đà Lạt tăng cao

Ngày 16/10, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hầu hết các loại hoa phục vụ cho ngày lễ tại TP Đà Lạt và một số vùng lân cận giá tăng từ 20% đến 30% so với những ngày trước đó.



Lâm Đồng: Sát ngày lễ tình nhân 14/2, giá hoa hồng tăng cao khiến người dân phấn khởi

Hoa dịp lễ 20/10 tăng cao



Nhiều hộ dân chuyên trồng hoa ở làng hoa Vạn Thành, TP Đà Lạt cho biết, giá hoa hồng đang được các chủ vựa thu mua tại vườn có giá dao động từ 5.000 - 6.500 đồng/cành tùy theo màu của hoa tăng hơn 2.000 đồng/cành so với những ngày trước đó.



Trong khi đó, nhiều loại hoa khác cũng tăng nhiều như hoa đồng tiền tăng từ 40.000 đồng/bó lên 60.000 - 65.000 đồng/bó 20 cành, cẩm chướng giá từ 35.000 đồng - 45.000đồng/bó tăng 10.000 đồng. Hoa cát tường giá hiện tại 60.000 đồng/kg, vũ nữ giá từ 90.000 - 100.000 đồng/bó 5 cành.



Ông Phạm Minh Khang - Giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Phương, chuyên cung cấp hoa cho các tỉnh chia sẻ: Nguyên nhân giá hoa cao là do các chi phí trong sản xuất của nhà vườn đều tăng mạnh. Ngoài ra, giá thuê nhân công lao động cũng cao so với những năm trước.



Ông Khang dự đoán thị trường hoa ngày Phụ nữ Việt Nam trong 2 đến 3 ngày tới có thể vẫn giữ giá hoặc cao hơn chút ít vì còn tùy thuộc vào thị trường miền Trung do đang bị ảnh hưởng của mưa bão.



http://baolamdong.vn/kinhte/202210/can-ngay-phu-nu-viet-nam-hoa-da-lat-tang-cao-3139868/

Theo VĂN BÁU (baolamdong)