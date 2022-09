Vụ 'rau VietGAP rởm' bán trong siêu thị: Quản lý thị trường vào cuộc

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đóng gói, kinh doanh rau, củ, quả không rõ nguồn gốc hoặc gian lận về nguồn gốc.



Tối 21/9, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các Đội quản lý thị trường trực thuộc yêu cầu rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh rau, củ, quả không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.



Đây là biện pháp mà Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngay sau thông tin mà báo chí phản ánh về tình trạng nhiều người dân phải trả giá cao để mua "rau an toàn" và “đạt chuẩn VietGAP” tại các siêu thị, nhưng thực tế một số công ty lại đi gom rau ở chợ đầu mối, dán nhãn VietGAP rồi bán cho siêu thị.



Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu, người được giao quản lý các Đội quản lý thị trường khẩn trương thực hiện rà soát địa bàn để kịp thời phát hiện, phối hợp với các đơn vị có liên quan, đặc biệt là Đội quản lý an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tập kết, phân loại, đóng gói, kinh doanh rau, củ, quả không rõ nguồn gốc hoặc gian lận về nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác theo đúng quy định.



Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu, người được giao quản lý các Đội quản lý thị trường thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp theo quy định.



Trong những ngày qua, dư luận tại Thành phố Hồ Chí Minh rất bức xúc trước tình trạng "rau VietGAP rởm" bán trong siêu thị, nhất là lại trong các siêu thị có tiếng, được nhiều người dân tin tưởng.



Hiện các đơn vị này đã lên tiếng về việc ngừng nhập rau của các doanh nghiệp cung cấp như: Trình Nhi, Đông A, HugoFram...



Đồng thời, các cơ quan chức năng như Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Ban An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố cũng đã nhanh chóng vào cuộc.

