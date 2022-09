Philippines tăng nhập khẩu, gạo Việt Nam tiếp tục hưởng lợi?

Sau 10 ngày Ấn Độ hạn chế xuất khẩu, giá gạo thế giới đồng loạt tăng bình quân 10 - 15 USD/tấn. Trong khi đó, Philippines được dự báo nhập khẩu gạo đạt con số kỷ lục 3,4 triệu tấn.



Thuế nhập khẩu và hạn ngạch dành cho gạo Việt Nam vào EU

Giá gạo thế giới đồng loạt tăng bình quân 10-15 USD/tấn. Ảnh: Chí Nhân



Lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ có hiệu lực từ ngày 9.9 khiến hơn một tuần qua giá gạo từ Ấn Độ đến Thái Lan và Việt Nam đồng loạt tăng. Theo Reuters, gạo 5% tại Ấn Độ, được điều chỉnh tăng 5 -10 USD lên mức 392 USD/tấn trong tuần này. Gạo Thái Lan tăng khoảng 15 USD lên mức 435 USD/tấn. Gạo Việt Nam cũng tăng từ 10 - 15 USD nhưng mới đạt mốc 410 USD/tấn. Dù lệnh cấm thúc đẩy giá gạo tăng nhưng các giao dịch toàn cầu nhìn chung vẫn còn hạn chế.



Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã dự báo nhà nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới là Philippines có thể nhập thêm 200.000 tấn gạo so với ước tính trước đó. Cụ thể USDA dự báo năm nay Philippines nhập khẩu 3,2 triệu tấn gạo, nhưng dự báo mới nâng lên 3,4 triệu tấn, con số nhập khẩu gạo kỷ lục của nước này. Dự báo năm 2023, nước này cũng nhập khẩu tới 3,3 triệu tấn gạo thay vì 3,1 triệu tấn như dự báo cũ. Năm 2021, Philippines chỉ nhập 2,95 triệu tấn.



Việt Nam là nhà cung cấp gạo lớn nhất vào thị trường Philippines. Tính từ đầu năm hết tháng 8.2022, Việt Nam nước xuất khẩu gần 4,8 triệu tấn gạo, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Philippines đạt 2,3 triệu tấn, tăng 49%; Trung Quốc đứng thứ nhì với 520 nghìn tấn, giảm 29%; Bờ Biển Ngà đạt 489 nghìn tấn, tăng 86%... so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chí Nhân (TNO)