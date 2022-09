Hiệp định AANZFTA nâng cấp sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà xuất khẩu

(GLO) - Phát biểu kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 54, Chủ tịch AEM-54 Pan Sorasak tiết lộ đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia (Ô-xtrây-li-a)-New Zealand (Niu Di-lân), gọi tắt là AANZFTA đã hoàn tất, với kỳ vọng một hiệp định nâng cấp mới sẽ sớm được ký kết, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa ASEAN và hai quốc gia lớn nhất châu Đại dương.





Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Australia Tim Ayres cho biết ông tin tưởng hiệp định AANZFTA nâng cấp sẽ đảm bảo sự điều chỉnh phù hợp theo những thay đổi về địa chính trị và môi trường thế giới, giúp các quốc gia thành viên tận dụng được những lợi thế mới. Ông đánh giá ASEAN là một khu vực phát triển nhanh nhất trong lịch sử thế giới. Trong nhiều năm qua, ASEAN luôn đóng vai trò là tiếng nói quan trọng, thúc đẩy sự hợp tác và cộng tác lớn hơn từ khu vực, cũng như góp phần tạo ra các liên kết thương mại mạnh mẽ hơn. Nhìn từ góc độ kinh tế, đây là khu vực tiềm năng dành cho các nhà xuất khẩu của Australia.



Ông Ayres dẫn chứng, trong một thập kỷ vừa qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Australia với ASEAN đã vượt Nhật Bản và Mỹ và hiện chỉ đứng sau Trung Quốc. Các nhà thương mại của Australia luôn mong muốn đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Đông Nam Á.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia, Chủ tịch AEM-54 Pan Sorasak và Phó tổng thư ký ASEAN Satvinder Singh đồng chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)



Một nguồn tin từ Australia cho biết, những nâng cấp chính của Hiệp định dự kiến sẽ bao gồm một quy trình đơn giản hơn, để xác nhận xuất xứ hàng hóa và cải thiện các thỏa thuận thương mại điện tử.



AANZFTA được ký kết vào tháng 2/2009 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020. Đây là hiệp định thương mại tự do toàn diện nhất mà ASEAN đã ký với các đối tác đối thoại và cũng là hiệp định phức tạp nhất xét theo các quy định kinh tế, đồng thời là hiệp định duy nhất có các cam kết ở cả 3 lĩnh vực - hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, không chỉ bao gồm nội dung về thương mại hàng hóa và dịch vụ mà còn bao gồm quy định về nguồn gốc xuất xứ, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch (SPS), rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT), thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, đầu tư và các thủ tục đánh giá tiêu chuẩn, thủ tục hải quan, tự vệ, giải quyết tranh chấp, cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ cùng với một số cam kết về hợp tác kinh tế.



Liên minh Thương mại Vận tải của Australia lưu ý rằng, trong khuôn khổ các quy định đã thống nhất, AANZFTA tập trung vào ngăn chặn việc lạm dụng hiệp định, thay vì mở rộng việc sử dụng hiệp định. Điều này làm cho AANZFTA không được khai thác hết tiềm năng vốn có. Do đó, việc nâng cấp hướng tới mục tiêu đảo ngược sự tập trung này là sự cần thiết.



Giám đốc một công ty chuyên về Luật Hải quan và Thương mại Toàn cầu của Australia, Russell Wiese, nói phạm vi ban đầu của AANZFTA dẫn đến việc nhiều loại hàng hóa vẫn bị đánh thuế do các hạn chế về xuất xứ, trong khi lẽ ra phải được miễn thuế để thúc đẩy thương mại. Trong bối cảnh rất nhiều các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết, bao gồm cả các hiệp định đa phương như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), AANZFTA cần phải nhanh chóng được nâng cấp để giúp các công ty tận dụng lợi thế và kịp thời đưa ra các quyết định về chuỗi cung ứng dài hạn có lợi cho khu vực.

DIỆU LINH