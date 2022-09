Gia Lai: Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD

(GLO)- Chiều 23-9, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Theo Sở Công thương Gia Lai, trong 9 tháng năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện hơn 19.693 tỷ đồng (đạt 68,17% kế hoạch và tăng 15,14% so với cùng kỳ). Trong đó, công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt giữ đà tăng trưởng cao, tăng 40,48% so với cùng kỳ do các nhà máy thủy điện phát huy công suất, các dự án điện gió đi vào hoạt động.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Thị trường hàng hóa diễn biến tương đối ổn định, nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, gây bất ổn thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 63.327 tỷ đồng (đạt 74,5% kế hoạch, tăng 15,7% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 545 triệu USD (đạt 82,58% kế hoạch, tăng 21,11% cùng kỳ), trong đó xuất khẩu chủ lực là cà phê tăng cả về lượng và giá trị… Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 120 triệu USD (đạt 120% kế hoạch, giảm 85,8% so cùng kỳ)...

Trong 3 tháng còn lại của năm 2022, ngành Công thương tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm như: triển khai thẩm định việc thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi và báo cáo các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực ngành Công thương; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành việc khắc phục các tồn tại liên quan đến việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn và môi trường, quản lý hóa chất; khai thác và chế biến khoáng sản. Bên cạnh đó, thực hiện công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn và môi trường, quản lý hóa chất; khai thác và chế biến khoáng sản; công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng-chống cháy nổ ngành Công thương; theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, đôn đốc và vận động các doanh nghiệp kinh doanh thực hiện tốt việc điều tiết hàng hóa, đảm bảo cung cầu; xây dựng kế hoạch đảm bảo cùng cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023…

Phấn đấu năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 28.890 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch đạt 85.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất đạt 660 triệu USD.

VŨ THẢO