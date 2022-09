(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, Tạp chí điện tử Kinh tế chứng khoán Việt Nam, trang thông tin tổng hợp vietnambiz.vn, giá heo hơi trong nước ngày 12-9 giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương, dao động trong khoảng từ 59.000 đồng đến 67.000 đồng/kg.





Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ở Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá.

Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương. Ảnh: Vũ Thảo



Tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá heo hơi cũng có biến động giảm ở một số địa phương. Theo đó, các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Bình Định và Khánh Hòa hiện thu mua 65.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng). Mức giá thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Bình Thuận với 59.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Quảng Bình, Gia Lai, Lâm Đồng, Đak Lak và Ninh Thuận giữ nguyên giá so với ngày 11-9 khi giao dịch trong khoảng 60.000 đồng đến 64.000 đồng/kg.



Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi ghi nhận điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg ở tỉnh Vĩnh Long, hiện thu mua ở mức 64.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, cùng neo ở mức 61.000 đồng/kg gồm: Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng. Mức giá heo hơi cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Tháp và An Giang.



Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, năm 2022, dự kiến nhu cầu heo thịt trong cả nước là khoảng 51 triệu con, với tốc độ tăng đàn khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Để cân đối cung cầu, từ nay đến cuối năm 2022, sản lượng thịt các loại của cả nước phải đạt khoảng 7 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng thịt heo hơi dự kiến phải đạt trên 4,2 triệu tấn.

NGUYÊN VÕ (tổng hợp)