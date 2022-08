Tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho người dân xã Hà Ra

(GLO)- Ngày 25-8, Điện lực Mang Yang tổ chức buổi tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho người dân tộc thiểu số ở xã Hà Ra.





Nhân viên Điện lực Mang Yang hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn. Ảnh: Minh Hoàn

Tại buổi tuyên truyền, đại diện hơn 150 hộ người dân tộc thiểu số ở xã Hà Ra đã được Đội tuyên truyền của Điện lực Mang Yang hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; cách phòng tránh tai nạn, sự cố về điện; giới thiệu hiện trạng thường gặp tiềm ẩn nguy hiểm trên đường dây điện kéo vào nhà, ở trong nhà; mẫu lắp dây điện bên ngoài và trong nhà an toàn; dụng cụ cơ bản để lắp đặt, sửa chữa điện…



Thông qua buổi tuyên truyền, giúp các hộ dân hiểu rõ những lợi ích từ việc sử dụng điện tiết kiệm, giúp giảm chi tiêu trong gia đình; đồng thời, hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, hiệu quả.



HÀ PHƯƠNG