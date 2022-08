Toàn quốc xử lý 54.199 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Sáng 4-8, tại TP. Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Bình Minh-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Hồ Đức Phớc-Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Thượng tướng Võ Minh Lương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 54.199 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (giảm 25,05% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó có 5.243 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 53,72% so với cùng kỳ năm 2021); 47.781 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 4,72% so với cùng kỳ năm trước); 1.019 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (giảm 90,61% so với cùng kỳ năm 2021). Thu nộp ngân sách nhà nước 3.728 tỷ đồng. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, trên biển, cảng biển, hàng không, bưu chính quốc tế, thị trường nội địa được kiểm soát. Nhờ đó, nhiều vụ việc, vụ án, đối tượng cầm đầu, đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp, về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã được các lực lượng chức năng phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh, tạo sự răn đe phòng ngừa; góp phần làm lành mạnh thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đảm bảo an ninh trật tự thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Tuy nhiên, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế, số vụ việc được phát hiện xử lý có quy mô lớn hơn, tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, có xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn. Hiện nay, các đối tượng vi phạm lợi dụng môi trường thương mại điện tử để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra khá thường xuyên, công khai và phức tạp; các cơ quan, lực lượng chức năng cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện, bắt giữ và xử lý. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các địa phương cũng như đưa ra những kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện hiệu qủa hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trên cả nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc về quy định pháp luật, cơ chế phối hợp, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời, từng bước hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẵn có phục vụ mục tiêu chung; ứng dụng khoa học công nghệ, truy cứu, điều tra, tìm ra nguồn gốc, xuất xứ của các loại hàng giả, hàng buôn lậu, nhất là hàng dược mỹ phẩm, xăng dầu… Đồng thời, từ nay đến cuối năm, nhu cầu tích trữ hàng hóa phục vụ các ngày lễ, Tết sẽ tăng cao do đó các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh xây dựng các kế hoạch phù hợp với tình hình mới nhằm đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là trên các tuyến biên giới.