Thừa Thiên-Huế: Bắt xe tải chở 6.000 bao thuốc lá Jet lậu

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện 6.000 bao thuốc lá Jet chở lậu được "ngụy trang" bằng xe tải chở tôm giống.





6.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet không có hoá đơn chứng từ được phát hiện trên xe tải chở tôm giống. Ảnh: V.A/Dân Việt

Ngày 18-8, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị phát hiện lượng lớn thuốc lá hiệu Jet nhập lậu trong xe tải chở tôm giống.



Theo đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 17-8, tại Km 22+700 đường tránh Huế, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện trên xe tải chở tôm giống biển kiểm soát 77C-102.21 lưu thông theo hướng Bắc-Nam có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lực lượng Công an phát hiện trên xe đang chở 6.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet không có hóa đơn chứng từ kèm theo.



Tài xế Lương Quang Tịnh (trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển chiến xe tải trên và khai nhận, số thuốc lá này được một người lạ thuê chở để lấy tiền công.



Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền thụ lý điều tra.



GIA BẢO (tổng hợp)