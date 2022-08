Ngày 7-8, giá hồ tiêu Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 7-8, giá hồ tiêu thị trường trong nước dao động trong khoảng 71.500 đồng/kg-74.000 đồng/kg. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế đánh giá, thị trường toàn cầu trong tuần này tiếp tục có triển vọng tích cực.



Ngày 28-7, giá tiêu Gia Lai tiếp tục giảm 500 đồng/kg

Ngày 30-7, giá tiêu tại Gia Lai được thu mua ở mức 72.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu ngày 7-8 tại tỉnh Gia Lai ở mức 71.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.



Tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng/kg. Tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 7-8 tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg ở mức 71.500 đồng/kg. Ảnh: Nguyễn Hồng



Riêng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giá hồ tiêu vẫn giữ nguyên ở mức 74.000 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua (6-8).



Dự báo về thị trường, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho hay, giá hồ tiêu thế giới trong thời gian tới có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ, do nguồn cung từ Brazil được kỳ vọng đạt sản lượng tốt. Trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu bị chậm lại. Căng thẳng chính trị tại Đông Âu khiến giá năng lượng và lạm phát ở mức cao, người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu, do đó áp lực lên giá càng tăng.



Hiện nay, thông tin giá cả thị trường không thống nhất, do vậy nông dân đừng đổ xô bán khi giá xuống thấp.



GIA BẢO