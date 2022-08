Ngày 19-8, giá hồ tiêu Gia Lai tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu trong ngày 19-8, xu hướng tăng giá không bền vững, xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm mạnh. Tại một số vùng trọng điểm trong nước, giá hồ tiêu giao dịch quanh mức 69.000 đồng đến 72.000 đồng/kg.





Giá hồ tiêu tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 69.000 đồng/kg. Ảnh nguồn internet

Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 69.000 đồng/kg.



Tại các tỉnh: Đồng Nai giá tiêu ở mức 69.500 đồng/kg, Đak Nông và Đak Lak giá tiêu được thu mua quanh mức 70.500 đồng/kg, Bình Phước giá tiêu được thu mua 71.000 đồng/kg và Bà Rịa-Vũng Tàu giá tiêu ở ngưỡng cao nhất là 72.000 đồng/kg.



Giá tiêu hôm nay 19-8 giữ ổn định tại các tỉnh so với cùng thời điểm hôm qua.



Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tính đến hết tháng 7/2022, Việt Nam xuất khẩu được 144.176 tấn hồ tiêu các loại, tiêu đen đạt 123.251 tấn, tiêu trắng đạt 20.925 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 647,4 triệu USD, tiêu đen đạt 523,1 triệu USD, tiêu trắng đạt 124,3 triệu USD.



So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu hồ tiêu giảm 20,8%, tương đương 37.822 tấn, nhưng do giá xuất khẩu tăng nên kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu trong 7 tháng tăng 8,2%, tương đương 49,2 triệu USD so với cùng kỳ năm 2021.



Theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), những ngày đầu tháng 8/2022, giá hạt tiêu đen và trắng xuất khẩu biến động không đồng nhất các nước sản xuất, tăng tại Indonesia và Ấn Độ, ổn định tại Malaysia và Việt Nam, nhưng giảm tại Brazil.



Tuy giá hồ tiêu thế giới có xu hướng tăng trở lại nhưng tốc độ tăng giá được cho là không bền vững.



Riêng thị trường hồ tiêu tại các vùng trọng điểm trong nước vẫn không có thay đổi mới về giá.



GIA BẢO (tổng hợp)