Kông Chro đẩy mạnh quảng bá nông sản an toàn

(GLO)- Ngày 19 và 20-8, huyện Kông Chro đã tổ chức Phiên chợ nông sản an toàn năm 2022. Đây là cơ hội cho các hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương cũng như tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại.





Phiên chợ nông sản an toàn năm nay thu hút 20 gian hàng của các xã, thị trấn, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong toàn huyện tham gia với hơn 100 mặt hàng nông sản được bày bán, giới thiệu. Trong đó, phần lớn là các sản phẩm nông nghiệp tươi, sạch như các loại trái cây, hồ tiêu, gạo, rau củ, gà, heo…



Tham gia phiên chợ, chị Vũ Thị Kha (thôn 10, xã Chơ Long) giới thiệu với người tiêu dùng các loại nông sản do nhà trồng theo tiêu chuẩn VietGAP như: mít, chuối, cam, nhãn và hồ tiêu. Chị Kha cho biết: “Gia đình trồng được 1 ha cam, 2 ha xoài, 3 ha nhãn, 1 ha vải, 5 sào na và trồng xen hơn 50 trụ hồ tiêu, 300 cây mít, chuối. Qua 2 ngày tham gia phiên chợ, tôi bán được gần 3 tạ nhãn, cam, chưa kể các sản phẩm khác”.

Sản phẩm nông sản an toàn của nông dân huyện Kông Chro được bày bán, giới thiệu tại phiên chợ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro: “Chúng tôi mong các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm hơn nữa đến việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất an toàn, xây dựng sản phẩm có tính đặc sắc, riêng biệt, tích cực tham gia Chương trình OCOP. Cùng với đó, các ngành và các xã, thị trấn cần chủ động tạo ra nhiều mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ để giải quyết đầu ra cho nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương”.

Không chỉ bán được nhiều sản phẩm tại phiên chợ, bà Trần Thị Tầm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung) còn kết nối với khách hàng tại TP. Đà Nẵng để tiêu thụ sản phẩm nước chuối lên men tự nhiên. Bà Tầm chia sẻ: “Chúng tôi bán được hơn 3 tạ rau củ quả các loại, gần 40 lít nước chuối lên men tự nhiên. Vui nhất là gặp được đối tác ở TP. Đà Nẵng liên kết tiêu thụ sản phẩm nước chuối lên men tự nhiên của Hợp tác xã”.



Giới thiệu gian hàng của địa phương mình, ông Lê Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro-chia sẻ: “Bà con mang tới phiên chợ những sản phẩm đặc trưng của thị trấn như yến sào, dứa, đậu xanh, dừa xiêm. Tham gia phiên chợ giúp nông dân tăng cường xúc tiến tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối. Đồng thời, phiên chợ còn tạo cầu nối giúp bà con chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao chất lượng nông sản”.



Theo ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro, hiện nay, huyện đã hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP… Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ngày càng tăng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị và hiệu quả cao. Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp nói chung và nông sản an toàn nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn.



Ông Hưng cho hay: “Phiên chợ nông sản an toàn là hình thức tổ chức thị trường mới, giúp người tiêu dùng tiếp cận với hàng hóa chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Phiên chợ cũng nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, góp phần quảng bá và phát triển thương hiệu cho nông sản địa phương”.



Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-đánh giá: Sau 2 ngày diễn ra, phiên chợ thu hút hơn 1.000 lượt người tham quan, mua sắm. Qua phiên chợ nông sản an toàn năm nay, huyện mong muốn góp phần quảng bá, giới thiệu sự đặc sắc, phong phú, đa dạng của địa phương. Đây cũng là nơi tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch, an toàn; từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực của huyện, của xã theo hướng bền vững.



NGỌC MINH