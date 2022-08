Giá tiêu dùng tháng 8 hầu như không tăng so với tháng 7

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 hầu như không tăng so với tháng trước, (tăng 0,005%). Cũng trong tháng 8, ước tính xuất siêu 2,42 tỷ USD.





Sáng nay, 29-8, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 hầu như không tăng so với tháng trước, chỉ tăng 0,005%. CPI tăng 3,6% so với tháng 12-2021 và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước.



Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,64%, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,58%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.



Nguồn: Tổng cục Thống kê



Trong khi đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, IIP tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương (Trà Vinh và Hà Tĩnh).



Nguồn: Tổng cục Thống kê



Đáng lưu ý, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ước tính xuất siêu 2,42 tỷ USD. Tính chung 8 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,96 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,52 tỷ USD). Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 77,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 82,1 tỷ USD.



Theo các chuyên gia của Bộ KH-ĐT, những số liệu nói trên cho thấy nền kinh tế đang tiếp tục đà phục hồi đáng lạc quan.

Theo ANH PHƯƠNG (SGGPO)