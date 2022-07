Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu cả nước ước đạt hơn 371,3 tỷ USD

(GLO)- Sáng 14-7, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.





Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%. Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất-nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng kim ngạch ước đạt hơn 371,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 186 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 185,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu 743 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,86 tỷ USD), góp phần làm tích cực cho cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho 3 cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)



Về thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.717 ngàn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thương mại điện tử tiếp tục trở thành phương thức phân phối quan trọng, góp phần tiêu thụ hiệu quả hàng hóa, nông sản cho người nông dân và doanh nghiệp. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên nguồn cung hàng hóa tại thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất (xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi…) luôn được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân và doanh nghiệp, kể cả trong những giai đoạn nhu cầu tăng cao. Bên cạnh đó, công tác quản lý, đảm bảo trật tự thị trường, phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa tiếp tục được củng cố. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý trên 17.305 vụ vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 54 vụ, thu nộp ngân sách gần 137 tỷ đồng.



Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá và đưa ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2022 như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 7-8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8%, duy trì xuất siêu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8%; tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng 7,88%; điện thương phẩm tăng 7,1-9,1%.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo



Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, kết quả đạt được của ngành trong 6 tháng đầu năm là rất khả quan, các chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngành Công thương đã khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều vật tư chiến lược, nguồn cung về nhiên liệu, nguyên liệu từng bước được khắc phục, ổn định thị trường; chủ động tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân trong phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đáp ứng tốt nhu cầu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, vật tư nguyên liệu cho người dân.



Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2022, cần triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01, 02 và chương trình phục hồi kinh tế; ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các địa phương, theo dõi chặt chẽ các dự án, ngành hàng lớn và một số địa bàn trọng điểm để nắm bắt tình hình và xử lý, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh sản xuất, nhất là nguyên-nhiên vật liệu đầu vào; kiểm soát nhập khẩu và chủ động nguồn cung trong nước thay thế cho nguồn nhập khẩu. Bên cạnh đó, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bám sát tiến độ để sớm đưa vào vận hành các công trình dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong lĩnh vực điện, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo... nhằm tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Tập trung ưu tiên cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời…; phối hợp với Bộ Tài chính rà soát để kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế xuất-nhập khẩu trong trường hợp giá xăng dầu tiếp tục tăng cao. Các địa phương tập trung xây dựng phát triển thương hiệu đối với những mặt hàng có thế mạnh, phối hợp với các bộ, ngành xử lý tốt vấn đề về truy xuất nguồn gốc bảo đảm chất lượng hàng hóa, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của các nước, tận dụng tốt các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu.



Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân.



VŨ THẢO