Sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Sầu riêng sẽ là quả thứ 11 của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc, cùng với các loại quả thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm, măng cụt và chanh leo.





Thu hoạch sầu riêng giống Dona tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)



Sau 4 năm đàm phán, ngày 11/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.



Đây là điều kiện quan trọng để quả sầu riêng của Việt Nam có đầu ra bền vững tại thị trường Trung Quốc.



Tiếp sau đây, Nghị định thư sẽ được gửi cho phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thực hiện công bố trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cùng với danh sách các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu.



Quả sầu riêng chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc sau khi Nghị định thư được công bố trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cùng với danh sách các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phê duyệt.



Theo Nghị định thư này, quả sầu riêng tươi của Việt Nam phải tuân thủ các luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc cũng như yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Theo đó, các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng phải có biện pháp quản lý phù hợp để loại bỏ các đối tượng dịch hại phía Trung Quốc quan tâm, đặc biệt là ruồi đục quả Bactrocera correcta và các loài rệp sáp; đáp ứng được yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép; thực hiện đúng quy cách về đóng gói, thông tin trên bao bì để đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác.



Bên cạnh đó, các vùng trồng và cơ sở đóng gói phải được giám sát theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật được đào tạo để kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất, đóng gói. Các doanh nghiệp, người dân và các cơ quan quản lý cần đáp ứng được yêu cầu về nhật ký, hồ sơ sản xuất cũng như các chương trình giám sát an toàn thực phẩm trước khi thu hoạch mà phía Trung Quốc đề ra.



Để xuất khẩu được quả sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, Cục Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống kiểm dịch thực vật ở các nơi khi có hàng hóa đến cần kiểm tra xuất xứ của hàng hóa liên quan đến mã số, yêu cầu kỹ thuật về bao bì nhãn mác. Đồng thời, Cục Bảo vệ thực vật sẽ tổ chức tập huấn ngay các yêu cầu nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc cho các bên liên quan để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đưa sản phẩm sầu riêng tươi sang Trung Quốc.



Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng tươi lớn và nhiều tiềm năng đối với Việt Nam. Vì vậy, quá trình đàm phán để mở cửa thị trường đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật khởi động từ năm 2018.



Theo Cục Trồng trọt, thống kê đến cuối năm 2021, sản lượng sầu riêng trên cả nước ước đạt 642.600 tấn, tăng 15% so với năm 2020. Sầu riêng được xuất khẩu đến nhiều quốc gia nhưng chủ yếu dưới dạng múi đã tách vỏ hoặc được cấp đông.



Mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đồng ý nhập khẩu thí điểm quả chanh leo Việt Nam bắt đầu từ tháng 7/2022.



Như vậy, sầu riêng là quả thứ 11 của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc, cùng với các loại quả thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm, măng cụt và chanh leo.

Theo Bích Hồng (TTXVN/Vietnam+)