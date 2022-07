Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 69.000 – 72.000 đ/kg.



Giá tiêu tăng vọt nhờ Trung Quốc đột ngột tăng mua tiêu của Việt Nam

Giá tiêu hôm nay 1/7, ổn định, giá tiêu Việt xuất khẩu là điểm sáng trên thị trường toàn cầu, vẫn phụ thuộc nhiều yếu tố. (Nguồn: Spice Factors)





Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 69.000 – 72.000 đ/kg.



Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai, thấp nhất thị trường khi ở mức 69.000 đ/kg.



Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (70.500 đ/kg); Bình Phước (71.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 72.000 đ/kg.



Thị trường trong nước đang ổn định sau đợt giảm nhẹ cuối tuần trước. Hiện giá tiêu trong nước đang có chiều hướng trái ngược so với xuất khẩu.



Cộng đồng Hồ tiêu thế giới đã niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định từ ngày 8/6 đến nay, và tăng 50 USD/tấn, tương ứng với 3.750 USD/tấn tiêu đen loại 550g/l và 5.800 USD/tấn với tiêu trắng vào tuần trước. Cũng khoảng thời gian đó, giá tiêu trong nước mất 2.000 - 3.000 đồng/kg.



Cũng từ 8/6 đến nay, theo niêm yết của Cộng đồng Hồ tiêu thế giới, giá tiêu xuất khẩu của Indonesia tại Lamung giảm 9%, xuống 3.657 USD/tấn; tại Brazil giảm 100 USD/tấn; giảm hơn 200 USD/tấn tại Ấn Độ và giữ nguyên ở Malaisia.



Nguyên nhân chính vẫn là nhu cầu tiêu thụ toàn cầu giảm giữa các tác động tiêu cực của tình hình kinh tế tài chính toàn cầu.



Điều này có thể thấy giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của ngành hàng này trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hiện thị trường trong nước được đánh giá đang phụ thuộc nhiều vào các đơn vị xuất khẩu hồ tiêu, những doanh nghiệp FDI.



Một khi các đơn vị này chủ động hạ giá thu mua thì giá tiêu trong nước lại trượt theo trên diện rộng, bất chấp sản lượng giảm, tâm lý giữ hàng cao hay tín hiệu tích cực từ thị trường Trung Quốc.



Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong 17 ngày đầu tháng 6, Việt Nam đã xuất khẩu được 13.421 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen đạt 11.699 tấn, tiêu trắng đạt 1.722 tấn; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 55,7 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 46,3 triệu USD, tiêu trắng đạt 9,4 triệu USD.



Đáng chú ý, 17 ngày đầu tháng 6 ghi nhận lượng nhập khẩu của Trung Quốc đứng đầu đạt 1.603 tấn, tiếp theo là UAE, Singapore và Mỹ.



Như vậy, chỉ sau 17 ngày đầu tháng 6, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc đã cao gấp 6 lần so với chỉ 263 tấn của tháng trước và là mức cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây.



Theo VPA, việc Trung Quốc thu mua trở lại hy vọng sẽ là tín hiệu khởi sắc khi mà thị trường hồ tiêu trầm lắng trong suốt khoảng thời gian gần 2 tháng vừa qua.



Trước đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng dự báo thị trường hồ tiêu toàn cầu sẽ khởi sắc trở lại khi một vài thành phố của Trung Quốc đã bắt đầu gỡ phong tỏa.



Tuy nhiên, giá hạt tiêu thế giới vẫn chịu áp lực do căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu khiến giá năng lượng và lạm phát ở mức cao, người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu khiến nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức thấp.

