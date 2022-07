Gia Lai tiếp tục khắc phục tồn tại liên quan đến điện mặt trời mái nhà

(GLO)- Sở Công thương vừa có công văn gửi các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Gia Lai; chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà về việc tiếp tục khắc phục các tồn tại liên quan đến việc triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.





Điện mặt trời mái nhà là một phần trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: Chí Nhân

Thời gian qua, UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Sở Công thương cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển nhanh trong thời gian ngắn nên đã phát sinh một số hệ lụy.



Ngày 15-3-2021, Sở Công thương đã thành lập đoàn kiểm tra việc các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên mái trang trại, lắp trên mái công trình nhà kho, nhà xưởng có công suất từ 500kWp trở lên. Đoàn kiểm tra đã họp nhiều lần để đưa ra hướng xử lý các tồn tại, thiếu sót của chủ đầu tư (liên quan đến đất đai, mô hình kinh tế trang trại; chất lượng công trình nông nghiệp, công trình nhà kho, nhà xưởng; chất lượng hệ thống điện mặt trời mái nhà, công trình đường dây và trạm biến áp; thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp; trang bị bình chữa cháy, hệ thống chống sét). Kết quả kiểm tra đã được các thành viên đoàn kiểm tra (có UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Gia Lai) ký biên bản kiểm tra, mục đích là hướng các nhà đầu tư thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng của doanh nghiệp và Nhân dân. Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai khắc phục các tồn tại, Sở Công thương đã 5 lần tham mưu UBND tỉnh gia hạn thời gian khắc phục các tồn tại.



Do vậy, Sở Công thương đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà triển khai khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo quy định của pháp luật. Đây không phải là căn cứ thực hiện hợp đồng hay thanh toán tiền điện giữa Công ty Điện lực Gia Lai (bên mua) và chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà (bên bán).



Vừa qua, một vài huyện, thị xã chưa thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp. Về vấn đề này, Sở Công thương có ý kiến như sau: Về cơ sở pháp lý, theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan (Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30-11-2016 của Bộ Công thương và Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 16-9-2017 của UBND tỉnh). Về thực hiện kiểm tra, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Gia Lai và các ngành liên quan (thành viên của đoàn kiểm tra) đã thống nhất nội dung kiểm tra và đã ký Biên bản kiểm tra; trong đó yêu cầu phải có văn bản thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp của UBND cấp huyện.



Về hướng xử lý, theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì công trình đường dây và trạm biến áp là công trình theo tuyến ngoài đô thị được miễn giấy phép xây dựng, tuy nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình. Mục đích của việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp là để đảm bảo hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp không chồng lấn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các quy hoạch khác của địa phương. Do vậy, nếu hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp trung áp không ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các quy hoạch khác của địa phương, đề nghị UBND các huyện, thị xã xem xét có văn bản chấp thuận sự tồn tại của đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp trung áp (đang vận hành) hoặc có văn bản thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp theo quy định.



Đoàn kiểm tra chỉ kiểm tra hồ sơ và đưa ra kết luận chung, nay có thông tin cụm hệ thống điện mặt trời mái nhà gần nhau và có đường dây đấu nối đi chung cột, đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai kiểm tra, nếu thấy phù hợp thì chủ động xử lý và gửi kết quả xử lý về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.



LỆ HẰNG