(GLO)- Chiều 5-7, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng 20 thương nhân đại diện cho 209 thương nhân kinh doanh xăng dầu trong tỉnh.





Quang cảnh hội nghị gặp mặt các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Vũ Thảo

Theo báo cáo của Sở Công thương, mặc dù tình hình thị trường xăng dầu từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp, giá xăng dầu trong nước có nhiều biến động, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và bộ, ngành liên quan nên thị trường không xảy ra tình trạng mất cân đối về nhiên liệu, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, không xảy ra trường hợp đóng cửa không có lý do vào những thời điểm nhạy cảm.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 421 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 209 thương nhân kinh doanh xăng dầu. Trong 6 tháng đầu năm, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã bán ra thị trường với sản lượng 156.000 m3 (đạt khoảng 52% so với kế hoạch, tăng 2,95% so với cùng kỳ năm trước) với tổng doanh thu đạt 3.950 tỷ đồng (tăng 61,53% so với cùng kỳ năm trước).

Các thương nhân đã đóng thuế bảo vệ môi trường khoảng 298 tỷ đồng (giảm 22,07% so với cùng kỳ năm trước); thuế VAT khoảng 259 tỷ đồng và thuế môn bài khoảng 842 triệu đồng.



Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn trong hoạt động như giá xăng dầu tăng giảm thất thường, chi phí vận chuyển cao, thị trường cạnh tranh khốc liệt… dẫn đến hiệu quả kinh doanh xăng dầu không cao.

Đồng thời, các đại biểu cũng có nhiều kiến nghị, đề xuất các ngành chức năng tiếp tục tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng để hoạt động kinh doanh xăng dầu ngày càng hiệu quả hơn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Công thương cũng nhận định: Thị trường xăng dầu 6 tháng cuối năm 2022 sẽ còn diễn biến phức tạp, giá dầu thô trên thế giới vượt mốc 120 USD/thùng và chưa có dấu hiệu dừng lại, ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước có nguy cơ tăng cao. Ở thời điểm báo cáo, giá xăng dầu trong nước tăng liên tục 13 lần và đang ở mức cao kỷ lục, bởi sự bất ổn về kinh tế và chính trị ở một số nước; tình hình trong nước cũng không tránh khỏi sự biến động của thế giới; hơn nữa Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chiếm thị phần lớn trong việc cung ứng nguồn xăng dầu trong nước, nên việc chưa khai thác hết công suất sẽ tác động ngay nguồn cung xăng dầu trong nước, ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.



Qua nắm bắt tình hình xăng dầu trong nước và khả năng tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng cuối năm, dự kiến tổng sản lượng xăng dầu bán ra thị trường Gia Lai khoảng 143.525 m3, tổng doanh thu 4.018 tỷ đồng; tổng số thuế bảo vệ môi trường 214 tỷ đồng; thuế VAT 250 tỷ đồng.



VŨ THẢO