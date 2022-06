Gia Lai: Kim ngạch xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt 88,8 triệu USD

(GLO)- Chiều 17-6, tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình quản lý tại Cửa khẩu 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; UBND huyện Đức Cơ và các xã Ia Nan, Ia Dom.

Với mục tiêu đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, những tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu đã làm tốt công tác phối hợp trong công tác quản lý để hoạt động xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh diễn ra thông suốt, thuận lợi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tính đến ngày 31-5 đạt 88,8 triệu USD (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 61,6 triệu USD; xuất khẩu đạt 27,2 triệu USD. Phương tiện vận tải, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm gần 4.540 lượt. Tổng số thu ngân sách nhà nước đạt 6,23 tỷ đồng (tăng 28%).

Trong 6 tháng cuối năm, các lực lượng chức năng tại Khu Kinh tế Cửa khẩu tiếp tục bám sát các quy định của pháp luật về quản lý cửa khẩu biên giới để tăng cường công tác quản lý cửa khẩu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh cho doanh nghiệp và hành khách xuất nhập cảnh; chủ động làm tốt các biện pháp phòng-chống dịch, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới. Một số hoạt động dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới như: Hội nghị giao ban giữa Cửa khẩu Quốc tế Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; gặp mặt doanh nghiệp; sơ kết quy chế phối hợp với UBND huyện Đức Cơ.