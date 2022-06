Giá cà phê hôm nay 28/6 trong khoảng 42.600 - 43.100 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Cơ hội cho giá cà phê nội địa lên 45 triệu đồng/tấn là có thể xảy ra.



Giá cà-phê Arabica tăng mạnh hơn 6% trong tuần qua

Giá cà phê hôm nay 28/6: Robusta tăng, trong nước có thể đạt 45 triệu đồng/tấn.





Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.600 đồng/kg.



Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 43.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 43.000 đồng/kg.



Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 43.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 42.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.



Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 43.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.900 đồng/kg.



Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 42.900 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.



Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2022 tăng 17 USD/tấn ở mức 2.044 USD/tấn, giao tháng 9/2022 giảm 4 USD/tấn ở mức 2.040 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2022 giảm 0,6 cent/lb, ở mức 226 cent/lb, giao tháng 9/2022 giảm 1,15 cent/lb, ở mức 222,1 cent/lb.



Trong phiên giao dịch đầu tiên tuần này, giá cà phê Arabica tiếp tục chuỗi giảm, nhưng mức độ đã nhẹ hơn, trong khi Robusta lấy lại được đà tăng ở hạn mức giao hàng tháng 7/2022.



Hàng loạt sự điều chỉnh lãi suất cơ bản tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới; báo cáo định kỳ hai năm một lần về ngành cà phê toàn cầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã dự báo toàn cầu sẽ sản xuất khoảng174,95 triệu bao, tăng 4,7%... là những yếu tố kìm hãm giá cà phê hiện tại.



Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, nâng lãi suất điều hành tại các nước tiêu thụ có khả năng ngăn trở các nhà nhập khẩu do phải cân đối tình hình tài chính và chi phí ngân hàng. Nhưng cước tàu mới chính là “biến số” khó đoán nhất của thị trường hàng hóa sau này. Các công ty vận tải biển đang tận dụng chi phí vận tải ngày càng tăng bằng cách biến những con tàu cũ, rỉ sét thành mỏ vàng, chào giá cao cho người tiêu dùng cho đến khi đội tàu mới đi vào hoạt động.



Vị chuyên gia cho biết, tổng kết những khó khăn của thị trường cà phê (nếu các vùng trồng cà phê Brazil không xảy ra sương giá hay hạn hán), gồm: Giá đầu vào sản xuất tăng, giá bán lẻ tiêu thụ tăng do lạm phát, cước tàu biển căng thẳng cộng với một năm tới đây sản lượng cà phê thế giới được mùa giữa lúc các đồng nội tệ tại các nước sản xuất có nguy cơ mất giá.



Tuy vậy, giá cà phê nội địa sẽ không theo giá phái sinh do các nhà kinh doanh tính lợi nhuận trên đồng ngoại tệ (USD) được giá khi thu về. Ông Bình dự báo, cơ hội cho giá cà phê nội địa lên 45 triệu đồng/tấn là có thể xảy ra, nhưng không phải do giá trên sàn London tăng mà nhờ VND trượt giá so với USD.



