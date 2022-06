Bộ TN-MT đề xuất 7 quan điểm phát triển bền vững năng lượng tái tạo

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, để phát triển bền vững, năng lượng tái tạo cần phải trở thành hàng hóa công cộng, phục vụ tất cả mọi người dân và mọi người dân đều có thể tiếp cận, được hưởng lợi.



Phát triển năng lượng tái tạo theo hướng bền vững. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)



Trong thông điệp tại Hội thảo trực tuyến “Châu Á: Châu lục năng lượng tái tạo” diễn ra ngày 16/6, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhấn mạnh cùng với quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế từ "nâu" sang "xanh," chuyển đổi năng lượng đang đóng vai trò then chốt giúp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.



Vì thế, để phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng từ hóa thạch sang năng lượng tái tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 7 đề xuất cho xu hướng phát triển năng lượng xanh bền vững.



Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng năng lượng tái tạo cần phải trở thành hàng hóa công cộng, phục vụ tất cả mọi người dân và mọi người dân đều có thể tiếp cận được và hưởng lợi từ phát triển năng lượng tái tạo; đặc biệt là những nhóm hoặc cộng đồng chịu ảnh hưởng do quá trình chuyển đổi năng lương cần phải được hỗ trợ về sinh kế, đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp.



Thứ hai, các quốc gia cần thúc đẩy hợp tác trong việc gỡ bỏ các rào cản, bao gồm các rào cản về quyền sở hữu trí tuệ, nhằm tăng cường chia sẻ kiến thức; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo từ các nước phát triển cho các nước đang phát triển.



Thứ ba, chính sách có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Do đó, các quốc gia cần có cơ chế, chính sách phù hợp ở từng quốc gia để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo cũng như thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng; đặc biệt là từ khâu lập quy hoạch, đến cấp phép, quản lý và vận hành dự án phát triển năng lượng tái tạo.



Thứ tư, các quốc gia cần đặt ra các mục tiêu về phát triển năng lượng tái tạo, đạt phát thải ròng bằng “0” và giảm ô nhiễm không khí trở thành tiêu chí để đưa ra quyết định đầu tư, phát triển các dự án năng lượng; điều chỉnh danh mục cho vay đầu tư theo hướng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.





Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường chia sẻ tại cuộc họp. (Nguồn ảnh: CBĐKH)



Thứ năm, các quốc gia tăng cường đầu tư vào hệ thống truyền tải điện để tối đa hóa lợi ích của việc sản xuất năng lượng gió và mặt trời; đầu tư phát triển hạ tầng cần thiết nhằm đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ sạch như phương tiện giao thông chạy điện như ô tô điện, xe máy điện.



Thứ sáu, bên cạnh nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, các quốc gia cần triển khai đồng bộ các giải pháp khác như phục hồi hệ sinh thái tự nhiên có sức chống chịu trước biến đổi khí hậu để tăng cường khả năng lưu trữ carbon; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhằm sử dụng hiệu quả tối đa tài nguyên trong khi vẫn có thể bảo tồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.



Cuối cùng, để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tương xứng với tiềm năng của châu lục, cần có sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong khu vực để góp phần lan tỏa thông điệp về tính cấp bách của việc chuyển đổi năng lượng; giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về những lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội do phát triển năng lượng tái tạo mang lại.



Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc giảm phát thải carbon, ông Hideki Minamikawa, Giám đốc Trung tâm Vệ sinh môi trường Nhật Bản đồng thời là Giám đốc Công ty RENOVA (cựu Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản) nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.



Theo ông Hideki Minamikawa, hiện nay, có rất nhiều đổi mới và sáng tạo đang diễn ra, các nước có thể xem xét mô hình phát triển năng lượng tái tạo thông qua trao đổi ngang hàng giữa những hộ sản xuất ở các quốc gia châu Âu.



“Việc phát triển năng lượng tái tạo cần có những quy định tốt. Điều quan trọng là phải tổ chức được một hệ sinh thái giao dịch năng lượng tái tạo”, vị chuyên gia của Trung tâm Vệ sinh môi trường Nhật Bản lưu ý.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)