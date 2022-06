Bán hàng qua app

(GLO)- Gần 3 năm trở lại đây, xu hướng bán đồ ăn, thức uống thông qua các ứng dụng trên điện thoại (app) đã trở nên phổ biến tại Gia Lai.





Tiện lợi cho người dùng



Đã thành thói quen, mỗi khi muốn mua đồ ăn sẵn, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đều mở app tìm quán ăn yêu thích để đặt. “Với 1 chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể tải các app đặt đồ ăn như: Grab, BAEMIN. Điểm giống nhau giữa các app là chỉ cần mở ứng dụng rồi click vào sẽ hiện ra các quán ăn liên kết. Sau đó, người dùng tiếp tục chọn món để đưa vào giỏ đồ ăn, áp dụng các khuyến mãi từ các app và kích hoạt địa điểm là có thể đặt món ăn theo nhu cầu. Tiện lợi nhất là người dùng biết được giá món ăn cũng như chi phí giao hàng, tài xế tên gì, biển số xe, đoạn đường di chuyển bao xa”-chị Hạnh chia sẻ.



Cũng trải nghiệm những tiện ích mà các app đặt món ăn trực tuyến mang lại, chị Nguyễn Mỹ Nhung (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho hay: “Khi chọn được quán ưng ý và đặt món ăn xong, mình phải biết cách áp dụng ưu đãi để được giảm giá. Tùy vào giá trị hóa đơn mà app sẽ áp dụng số tiền ưu đãi tương ứng, khoảng 8-48 ngàn đồng/lần đặt hàng. Đặc biệt, những lúc trời nắng nóng hay mưa gió ngại ra đường hoặc bận rộn quá không đi được thì đã có ứng dụng đặt hàng vô cùng tiện lợi”.

Dịch vụ đặt đồ ăn, thức uống qua app đang ngày càng được nhiều người sử dụng. Ảnh: Vũ Thảo



Với đa số người dùng, việc đặt đồ ăn, thức uống qua các app không cần tốn công và thời gian đi đến tận nơi nhưng họ vẫn mua được hàng từ quán cơm bình dân, quán nước vỉa hè đến quán ăn sáng, ăn vặt, cà phê, quán nhậu, nhà hàng... Không chỉ giới trẻ mới thường xuyên ứng dụng công nghệ mà những người lớn tuổi cũng biết cách đặt đồ ăn qua app mỗi khi không cần di chuyển ra ngoài.



Cơ hội tăng doanh thu



Anh Lương Thanh Đạt-Chủ nhà hàng mì cay Kitachi (29 Thống Nhất, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi bắt đầu liên kết với các app từ tháng 3-2022. Sau 3 tháng tham gia thì thấy lượng khách hàng tăng lên. Bình quân mỗi ngày khách đặt qua app khoảng hơn 30 đơn. Mặc dù so với lượng đơn bán trực tiếp tại cửa hàng còn ít nhưng hy vọng dần dần khách sẽ tiếp cận nhiều hơn”. Theo anh Đạt, hiện tại, nhà hàng phải chi trả cho Grab và BAEMIN 20%/tổng doanh thu qua ứng dụng. Mức chi trả này cũng làm giảm bớt lợi nhuận kinh doanh, nhưng đây là cơ hội để nhà hàng quảng bá hình ảnh của mình đến khách hàng.



Với những quán có diện tích nhỏ, lượng khách ít nhưng nếu biết cách hợp tác với các app giao đồ ăn thì có thể tăng doanh thu lên đáng kể. Chị Nguyễn Ánh Bích-Chủ quán Sushi Ngon (18 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) cho hay: “Tham gia bán hàng qua app BAEMIN được 1 năm nay, tôi thấy rất hiệu quả. Ngày trước, quán ăn chỉ phục vụ những khách hàng quanh khu vực này là chính. Từ khi hợp tác với app, tôi thấy nhiều khách hàng ở xa cũng đặt mua, dần dần lượng khách tăng lên. Ngày ít cũng hơn chục đơn, ngày nhiều đến 30 đơn. Hiện bán qua app chiếm khoảng 1/3 doanh thu của cửa hàng. Với mức chi trả cho BAEMIN 23%/tổng doanh thu cũng khá cao so với lợi nhuận của cửa hàng. Do vậy, nếu muốn tăng lợi nhuận bán hàng qua app thì phải có nhiều đơn hơn nữa”.



Theo đại diện của điểm hỗ trợ Grab tại Gia Lai, hiện đã có hơn 200 điểm kinh doanh hàng ăn uống liên kết hợp tác với Grab. Đặt đồ ăn qua app đang ngày càng trở thành thói quen của đa số người tiêu dùng. Đó không chỉ là dịch vụ để các quán tăng tiện ích cho khách hàng mà còn giúp các tài xế có thêm nguồn thu nhập.



Anh Phan Tiến Thùy-tài xế giao hàng của Grab-chia sẻ: “Với mỗi đơn hàng giao đồ ăn, tài xế được khoảng 11 ngàn đồng. Mỗi ngày, anh chạy từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm được khoảng 30 đơn, sau khi trừ chi thì thu nhập khoảng 250 ngàn đồng. Đó là chưa kể những lúc có khách đi xe anh vẫn chở để kiếm thêm thu nhập”. Còn anh Nguyễn Tấn Nhân-tài xế của BAEMIN thì bày tỏ: “Chính sự phong phú của các cửa hàng trên app cùng với cách tạo ra nhiều ưu đãi nên ngày càng có lượng lớn khách hàng tiếp cận dịch vụ này. Tùy theo quãng đường mà phí ship sẽ tính cho khách hàng khác nhau, nhưng tài xế được trung bình khoảng 10 ngàn đồng/đơn. Bên BAEMIN có chính sách nếu vượt nhiều số đơn thì sẽ được thưởng thêm cho tài xế”.



VŨ THẢO