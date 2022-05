Thị trường xe đạp thể thao: Nhiều tiềm năng

(GLO)- Bắt nhịp với phong trào xe đạp thể thao đang lên, mảng kinh doanh dịch vụ này được đánh giá là nhiều tiềm năng phát triển khi nhu cầu sử dụng tăng mạnh vì ngày càng được nhiều người yêu thích.



Khách hàng lựa chọn xe đạp thể thao tại cửa hàng Bicycle Sport (435 Hùng Vương, TP. Pleiku). Ảnh: Sơn Ca

Sau đại dịch Covid-19, nhiều người thay đổi hẳn thói quen sinh hoạt, lịch làm việc, đồng thời chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và tập luyện nâng cao thể chất. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy phong trào chơi xe đạp thể thao tại Gia Lai ngày càng phát triển sôi nổi. Cửa hàng xe đạp Đại Vinh (157 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) là điểm kinh doanh xe đạp truyền thống, xe đạp điện có bề dày hơn 40 năm đã nhanh nhạy phát triển thêm mảng xe đạp thể thao và các phụ kiện đi kèm. Anh Phạm Hoài Nhân-phụ trách kỹ thuật của cửa hàng-cho biết: “Đối với xe đạp thể thao, chúng tôi chủ yếu bán các dòng xe phân khúc trung bình có giá từ 10 triệu đồng trở xuống, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người mới chơi. Trung bình mỗi tháng, cửa hàng bán khoảng 10-15 chiếc xe đạp thể thao. Có thể thấy tình hình kinh doanh tốt lên khi phong trào tập luyện xe đạp thể thao phát triển mạnh”.



Thị xã Ayun Pa là một trong số địa phương có phong trào chơi xe đạp thể thao phát triển mạnh của tỉnh. Gần đây nhất, địa phương đã tổ chức thành công Giải đua xe đạp quần chúng thị xã Ayun Pa lần thứ I-2022. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để ông Đỗ Cao Nguyên-một người đam mê xe đạp tập trung đầu tư phát triển mảng xe đạp thể thao. Ông chia sẻ: “Từ năm 2020, khi dịch bệnh xảy ra thì người dân quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe hơn, một số người chơi môn thể thao khác đã chuyển sang chơi xe đạp. Nhận thấy tiềm năng và nhu cầu thị trường, tôi đã mở cửa hàng Nguyên Bike chuyên kinh doanh xe đạp thể thao”. Cửa hàng Nguyên Bike (187 Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) của ông Nguyên có đầy đủ các dòng xe đạp thể thao với mức giá khởi điểm từ hơn 3 triệu đồng đến 100 triệu đồng, đáp ứng mọi nhu cầu và khả năng của khách hàng. Bình quân mỗi tháng, cửa hàng bán khoảng 20 chiếc xe đạp thể thao.



Xe đạp thể thao là môn chơi mang tính cá nhân nhưng lại có tính chất kết nối tập thể và cộng đồng mạnh mẽ. Thông thường, người mới chơi sẽ đầu tư một chiếc xe đạp tầm 4-7 triệu đồng hoặc dưới 20 triệu đồng. Khi đã thuần thục và đam mê thì người chơi có thể sở hữu tầm 3-4 chiếc xe đạp đủ dòng từ road, touring, MTB với nhiều mức giá để trải nghiệm. Thậm chí, có người chơi tại thị xã Ayun Pa đã không ngại móc hầu bao đầu tư một chiếc xe đạp thể thao trị giá gần 300 triệu đồng.

Câu lạc bộ Xe đạp Gia Lai tham gia diễu hành giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng TP. Pleiku. Ảnh: Sơn Ca





Từ thực tế kinh doanh mảng xe đạp thể thao tại thị xã An Khê, ông Huỳnh Thiên Tú-chủ cửa hàng Tú Bicycle (57 Đỗ Trạc, phường An Phú, thị xã An Khê) vui vẻ cho biết: “Phong trào chơi xe đạp thể thao đang lan tỏa tích cực đến nhiều đối tượng, lứa tuổi, gia đình, bạn bè cùng nhau luyện tập. Mặc dù mảng xe đạp thể thao hơi kén khách nhưng khi đã đam mê thì khách hàng rất chịu đầu tư. Vào mùa cao điểm, doanh số xe đạp thể thao của cửa hàng tầm trên 20 chiếc/tháng”.



Theo đánh giá từ những người kinh doanh mảng xe đạp thể thao, thị trường xe đạp đang trên đà phát triển mạnh khi phong trào tập luyện, chơi xe đạp thể thao lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ những cá nhân đam mê xe đạp đầu tư “tay trái” kinh doanh để thỏa đam mê mà còn có thêm doanh nghiệp lớn cũng đã tham gia mảng kinh doanh nhiều tiềm năng này. Ông Hồ Văn Sơn-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xe đạp Gia Lai, chủ cửa hàng xe đạp Bicycle Sport (435 Hùng Vương, TP. Pleiku) cho biết: “Phong trào chơi xe đạp thể thao đang lan tỏa rất tốt khi người dân quan tâm hơn đến sức khỏe. Khách hàng của chúng tôi không chỉ lứa tuổi trung niên mà có nhiều người trẻ, nhóm khách gia đình, nhóm khách công sở. Không chỉ đơn thuần bán để đạt doanh số, mà thông qua đó tôi thấy rất vui vì niềm đam mê xe đạp thể thao đã lan tỏa tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện xe đạp thể thao”.



HẢI BÌNH