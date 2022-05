Hoa tươi Việt Nam bắt đầu có chỗ đứng ở thị trường Nhật Bản

Năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hoa của Nhật Bản là 65,3 tỷ yen (tương đương 528 triệu USD) trong đó nhập khẩu hoa từ Việt Nam là 45 triệu USD, đứng thứ 4 trong số các quốc gia xuất khẩu hoa sang Nhật.





Gian hàng hoa ở siêu thị AEON Mall Makuhari (Chiba, Nhật Bản). (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)





Trong những năm gần đây, xuất khẩu hoa của Việt Nam đang có xu hướng tăng. Chỉ tính riêng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hoa của Việt Nam đã đạt 61,8 triệu USD, tăng 27% so với năm 2020.



Một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của hoa Việt Nam là Nhật Bản. Tại đây, nhiều loại hoa của Việt Nam đã tìm được chỗ đứng và được người tiêu dùng khá ưa chuộng.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo, bà Kaori Sato, Trưởng phòng các sản phẩm trồng trọt, Công ty Bán lẻ AEON, chia sẻ: “Khoảng 40% hoa trong siêu thị này (AEON Mall Makuhari ở tỉnh Chiba) là hoa nhập khẩu. Các loại hoa nhập khẩu từ Việt Nam được người Nhật Bản ưa chuộng nên doanh số bán hàng của chúng tôi rất tốt.”



Ông Hiroshi Yamasaki, nhân viên văn phòng ở Tokyo, cho biết thường mua hoa để tặng cho người thân và bạn bè. Ông đặc biệt thích các bông hoa của Việt Nam vì rất tươi và đẹp.



Các số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Hải quan Nhật Bản cho thấy trong năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hoa của Nhật Bản là 65,3 tỷ yen (tương đương 528 triệu USD), trong đó nhập khẩu hoa từ Việt Nam là 45 triệu USD, chiếm 8,52%, đứng thứ 4 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ xuất khẩu hoa sang Nhật Bản.





Khách hàng chọn mua hoa ở siêu thị AEON Mall Makuhari (Chiba, Nhật Bản). (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)



Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, các loại hoa mà Nhật Bản nhập khẩu nhiều từ Việt Nam là hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa ly, hoa lan và hoa hồng. Đây là các loại hoa Việt Nam đang trồng và xuất khẩu rất nhiều.



Mặc dù thị phần của Việt Nam tại thị trường hoa Nhật Bản đã tăng trưởng khá nhanh trong thời gian gần đây nhưng theo các chuyên gia kinh tế, tiềm năng cho hoa Việt Nam tại thị trường này vẫn còn rất lớn. Bà Sato chia sẻ: “Tôi nghĩ xuất khẩu hoa Việt Nam sang Nhật Bản có thể tăng trong thời gian tới. Hiện nay, Nhật Bản nhập khẩu khá nhiều hoa từ Malaysia, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nguồn cung và chất lượng hoa của Malaysia không ổn định. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cơ hội cho hoa Việt Nam tại thị trường Nhật Bản còn rất lớn.”



Tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cảnh báo việc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản đã khó nhưng việc duy trì chỗ đứng còn khó hơn nhiều. Vì vậy, các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu hoa Việt Nam cần nỗ lực để đảm bảo chất lượng hoa theo đúng cam kết với đối tác như chiều dài của cành, số lượng bông và kích thước của bông hoa…



Bên cạnh đó, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch thực vật và về sử dụng hóa chất để bảo quản hoặc tạo màu cho hoa của Nhật Bản.



Ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, nhấn mạnh: “Đối với hoa trang trí cũng như các loại nông sản nhập khẩu, Nhật Bản yêu cầu rất cao về độ an toàn với sức khỏe của người dân. Vì thế, các hóa chất để ngâm bảo quản cho hoa tươi lâu hoặc các chất tạo màu cho hoa phải đảm bảo an toàn theo quy định của Nhật Bản. Các yêu cầu đó rất nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp xuất khẩu và người trồng hoa Việt Nam cần phải lưu ý vấn đề này”.

Theo Đào Thanh Tùng-Đức Thịnh (TTXVN/Vietnam+)