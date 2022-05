Giá xăng dự kiến tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 11.5

Giá xăng trong nước dự kiến tiếp tục tăng tại kỳ điều hành tới, ngày 11.5, theo đà tăng mạnh của giá dầu thế giới.





Ngày 9.5, giá bán lẻ xăng dầu tham chiếu từ thị trường Singapore tăng mạnh, dự kiến giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới (ngày 11.5) tiếp tục tăng.



Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương ngày 4.5 cho thấy, giá xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92) vọt lên 135,83 USD/thùng, xăng RON95 lên 140,09 USD/thùng, dầu diesel 152,83 USD/thùng.



Trong khi giá bình quân thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành trước (ngày 4.5) lần lượt là 126,484 USD/thùng xăng RON92; 130,337 USD/thùng xăng RON95 và 142,976 USD/thùng dầu diesel...



Trên thế giới, trong tuần qua, giá dầu thô ghi nhận tăng 5 - 6%. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phía Nam dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh tới sẽ tiếp tục tăng.





Giá xăng dự báo tăng trong kỳ điều chỉnh tới. Ảnh: Hải Nguyễn



Trao đổi với Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu thì dự báo giá cơ sở ngày 11.5 tới, giá xăng RON 95 có thể tăng từ 1.300 - 1.400 đồng; xăng E5 tăng từ 1.190-1.300 đồng; dầu D0 dự kiến tăng 980 - 1.190 đồng. Còn nếu cơ quan điều hành chi sử dụng, thì giá xăng sẽ tăng thấp hơn.



Trước đó, từ 15h chiều 4.5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 330 đồng, RON 95 tăng 440 đồng/lít đồng.



Theo đó, giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh lần này đã tăng 440 đồng/lít, ở mức 28.430 đồng mỗi lít; xăng E5 RON 92 tăng 330 đồng/lít, ở mức 27.460 đồng mỗi lít.



Giá dầu cũng tăng trong kỳ điều chỉnh ngày 4.5. Cụ thể, giá dầu DO tăng 180 đồng/lít, ở mức 25.530 đồng/lít; dầu hoả giữ nguyên mức giá so với kỳ điều chỉnh lần trước (23.820 đồng/lít).



Trong kỳ điều chỉnh lần này, xăng RON95 thực hiện trích lập quỹ Quỹ Bình ổn xăng dầu ở mức 400 đồng/lít; xăng E5 là 300 đồng/lít, dầu DO trích quỹ 100 đồng/lít; dầu hoả trích quỹ 119 đồng mỗi lít.



Theo Bộ Công Thương, dự kiến nhu cầu xăng dầu quý II/2022 khoảng 5,2 triệu m3. Tổng nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước cả năm 2022 là khoảng 20,6 triệu m3.



Trong khi đó, trong quý II, nguồn cung xăng dầu dự kiến đạt khoảng 6,7 triệu m3 bao gồm, nguồn cung từ các nhà máy sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dự kiến là 1,8 triệu m3, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn dự kiến là 1,9 triệu m3), nguồn nhập khẩu khoảng 1,5 triệu m3 (chưa tính đến việc doanh nghiệp phải thực hiện theo Quyết định số 242 là 800.000 m3/tháng, tương đương cả quý II là 2,4 triệu m3) và nguồn tồn kho từ quý I chuyển sang (1,5 triệu m3).



Với nguồn cung như trên, Bộ Công Thương khẳng định, sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý II và tồn kho gối đầu sang quý III khoảng 1,5 triệu m3.





https://laodong.vn/kinh-te/gia-xang-du-kien-tang-manh-trong-ky-dieu-chinh-ngay-115-1042754.ldo



Theo ANH TUẤN (LĐO)