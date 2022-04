Thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây vì nguy cơ gây nghẹt thở

Loại kẹo thạch sữa trái cây bị cảnh báo và thu hồi có tên: XZL Milk Fruit Jelly School Bags, đóng túi 600g, hạn sử dụng trước ngày 1/9/2022 và 30/9/2022.





Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) thông báo thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags vì nguy cơ gây nghẹt thở.

Kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags có phụ gia không được phép sử dụng. (Ảnh: vfa.gov.vn)



Theo đó, ngày 08/4/2022, Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) đăng thông tin cảnh báo về việc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Interdragon và Công ty TNHH Thị trường Á Đông tại Anh đang thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây (XZL Milk Fruit Jelly School Bags) do sản phẩm có chứa phụ gia thực phẩm Carrageenan (INS 407), Sodium Alginate (INS 401) và Konjac (INS 425) không được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm dạng thạch vì chúng có nguy cơ gây nghẹt thở.



Loại kẹo thạch sữa trái cây bị cảnh báo và thu hồi có tên: XZL Milk Fruit Jelly School Bags, đóng túi 600g, hạn sử dụng trước ngày 1/9/2022 và 30/9/2022.



Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm đã thông báo đến cơ quan quản lý có thẩm quyền của Bộ Công Thương để tiếp tục tìm hiểu thông tin, theo dõi và tiến hành kiểm soát sản phẩm này.



Cục An toàn thực phẩm thông báo và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cảnh báo này.



Theo T.G (Vietnam+)