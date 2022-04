Giá xăng có thể giảm 800 đồng/lít vào lần điều chỉnh tới

Theo tính toán của doanh nghiệp, kỳ điều chỉnh tiếp theo (thông thường là ngày 11.4, nhưng có thể dời sang ngày 12.4), giá xăng dầu có thể giảm từ mức 700 - 800 đồng/lít với xăng và 600 đồng/lít với dầu, nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn giá.





Giá xăng sẽ giảm



Thông tin dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 7.4, giá bán tại Singapore (làm căn cứ tính giá bình quân xăng dầu thành phẩm) đang có chiều hướng giảm so với kỳ trước.



Những ngày qua, giá dầu thô thế giới cũng liên tục đảo chiều giảm giá, dẫn đến giá xăng dầu thành phẩm cũng hạ nhiệt. Sự giảm này là do những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung ở Ả-rập Xê-út giảm dần bởi tin đình chiến ở Trung Đông với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng tại Yemen. Thỏa thuận này sẽ cho phép nhập khẩu nhiên liệu vào các khu vực do nhóm Houthi của Yemen nắm giữ.



Bên cạnh đó, giá dầu đã bị buộc phải lao nhanh xuống dốc khi thị trường tiếp nhận thông tin các thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã đi đến thống nhất giải phóng tới 120 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược của mình để “kìm chân” giá dầu.



Trong số 120 triệu thùng dầu này, Mỹ đóng góp 60 triệu thùng (đến từ gói cam kết 180 triệu thùng của tuần trước), Nhật Bản giải phóng 15 triệu thùng, Hàn Quốc 7,23 triệu thùng...



Trao đổi với Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, hiện giá trung bình xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore từ ngày 1.4 cho đến nay (giá cơ sở) đang thấp hơn giá bán lẻ xăng dầu trong nước ở mức khoảng 1.200 đồng/lít xăng và gần 900 đồng/lít dầu DO.



Theo tính toán của doanh nghiệp, kỳ điều chỉnh tiếp theo (thông thường là ngày 11.4), giá xăng dầu có thể giảm từ mức 700 - 800 đồng/lít với xăng và 600 đồng/lít với dầu, nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn giá.





Giá xăng dầu có thể giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh tới. Ảnh: Tuấn Anh



Hiện giá xăng dầu đang được áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường, nên với đà giảm, nhiều khả năng cơ quan điều hành sẽ tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá như hiện hành (E5RON92 là 250 đồng/lít và RON95 là 200 đồng/lít, dầu diesel là 100 đồng/lít. Mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut không trích lập).



Trước đó, trong kỳ điều chỉnh lần gần đây nhất vào ngày 1.4, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.021 đồng/lít so với giá hiện hành, xăng RON 95 giảm 1.039 đồng/lít so với giá bán hiện hành.



Sau khi điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 không cao hơn 27.309 đồng/lít; Xăng RON 95 không cao hơn 28.153 đồng/lít.



Trong khi đó, giá dầu đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.447 đồng/lít, lên mức 25,080 đồng/lít; Dầu hoả tăng 1.519 đồng/lít lên mức 23,764 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 506 đồng/kg lên mức 20.929 đồng/kg.



Giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn thế giới



Theo tính toán của Bộ Công Thương, trong khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng 33,7-38,9% từ đầu năm thì giá xăng dầu trong nước chỉ tăng 22-29,8%.



Bộ này cho biết, từ đầu năm đến nay, để "kìm hãm" đà tăng mạnh của giá xăng dầu trong nước, cơ quan điều hành liên tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, với mức chi từ 100 -1.500 đồng/lít (tùy loại).



"Việc điều hành giá xăng dầu thông qua sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2022, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh", Bộ Công Thương khẳng định.



Theo Bộ này, trong khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới (căn cứ dùng để tính giá cơ sở) đã tăng 33,7-38,9% từ đầu năm thì giá bán lẻ trong nước tăng thấp hơn, ở mức 9-11%.



Nói về nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, hiện nay, điều hành nguồn cung xăng dầu quý II.2022 không tính đến sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn cung cấp. Và, Bộ cũng đã phân giao cho 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu lớn nhất và kinh nghiệm nhất để bù vào lượng nhà máy Nghi Sơn cung cấp.



"Riêng tháng 2.2022, nhà máy Nghi Sơn chỉ cung cấp được 50% hợp đồng đã ký kết, hoặc cam kết với các doanh nghiệp đầu mối - tương đương thiếu 17 - 20% thị phần của cả nước. Do đó, trong tháng 2 và 3.2022, chúng ta đảm bảo được cung ứng xăng dầu cho sản xuất kinh doanh, sản xuất là một sự cố gắng lớn", ông Hải nói.



Về khả năng cung ứng xăng dầu trong quý II, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng "sẽ cố gắng ở mức cao nhất để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu người dân".





https://laodong.vn/kinh-te/gia-xang-co-the-giam-800-donglit-vao-lan-dieu-chinh-toi-1032566.ldo

Theo ANH TUẤN (LĐO)