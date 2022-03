Xung đột Nga - Ukraine khiến nhiều lô hàng xuất khẩu cá ngừ quay đầu

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine nổ ra, một số đơn hàng đã gửi đi phải quay trở lại, giao dịch xuất khẩu cá ngừ sang cả 2 nước nói trên đều tạm dừng.

Các doanh nghiệp đang theo dõi tình hình để xử lý hàng tồn hoặc tìm cách xuất khẩu sang các thị trường khác.



Một số đơn hàng cá ngừ gửi đi phải quay trở lại, theo VASEP. Ảnh: Đức Huy

Năm 2021, Nga và Ukraine là hai trong số 20 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam tính theo giá trị. Cả hai nước này đang nhập khẩu rất nhiều cá ngừ đông lạnh của Việt Nam. Nga nhập khẩu 14 triệu USD cá ngừ Việt Nam trong năm qua, tăng 39 lần so với 10 năm trước. Thời gian gần đây xuất khẩu cá ngừ sang Nga tăng mạnh, năm 2021 tăng 58% so với năm 2020. Riêng trong tháng 1.2022, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này tăng 427% so với cùng kỳ.

Ukraine, thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn thứ 19 của Việt Nam, năm 2021 đạt 6,8 triệu USD. Và cũng là thị trường tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây. “Dù hai thị trường này không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam, nhưng trước những tác động nói trên dự kiến xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong những tháng tới sẽ giảm tốc”, báo cáo của VASEP nhận định.