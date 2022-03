Việt Nam-Hoa Kỳ tìm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển năng lượng sạch

Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã sẵn sàng nguồn lực để đầu tư dự án sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam theo hướng phát triển bền vững, hài hòa lợi ích quốc gia-cộng đồng-nhà đầu tư-môi trường.



Nhà máy Điện gió Bạc Liêu có 62 turbin điện với tổng công suất dự tính 99MW. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)



Năng lượng là một trong những lĩnh vực tiềm năng về hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.



Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ được tổ chức gần đây, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố cam kết, Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào 2050.



Việt Nam dành ưu tiên cao cho các nỗ lực phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững với mục tiêu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và giảm phát ký thải nhà kính.



Chính vì thế, VCCI đã đưa ra sáng kiến Chỉ số Xanh với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), nhằm thúc đẩy cải cách thể chế về môi trường cũng như các hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững hơn vì lợi ích của người dân và nền kinh tế.



"Tôi tin tưởng rằng, các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có nhiều hợp tác điển hình thành công trong lĩnh vực điện khí (LNG), năng lượng sạch, năng lượng tái tạo góp phần phát triển thương mại hai chiều hài hòa và thực hiện mục tiêu an ninh năng lượng,” Chủ tịch Phạm Tấn Công nhấn mạnh.



Bàn về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng về năng lượng tái tạo như năng lượng điện gió, điện Mặt Trời.



Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cho sự phát triển của năng lượng tái tạo, hoàn thiện hệ thống truyền tải.



Thời gian qua, nền kinh tế đã có sự phát triển khá nhanh, đi cùng tốc độ tăng trưởng thì mức tiêu thụ điện năng cũng tăng theo với dự báo tăng trưởng điện năng mức 9%/năm.



Để đáp ứng yêu cầu đó, phần năng lượng sơ cấp của Việt Nam có phần hạn chế, Việt Nam đã phải nhập khẩu than và tới đây là phải nhập khẩu LNG cho nhu cầu hoạt động.



Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030, tỷ lệ công suất điện tái tạo chiếm 45% công suất toàn hệ thống.



Điều này cho thấy hướng phát triển của ngành năng lượng Việt Nam theo hướng năng lượng tái tạo.



Dự kiến, nguồn lực cần có để thực hiện chương trình phát triển nguồn điện và lưới điện khoảng 14 tỷ USD, do đó, cần có sự tham gia của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Hoa Kỳ trong chia sẻ nguồn lực, công nghệ, ông Hoàng Tiến Dũng nhấn mạnh.



Đại diện ý kiến các doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông Ken Haig, Giám đốc Chính sách năng lượng châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản của Amazon Web Service (AWS), một công ty của Amazon.com bày tỏ băn khoăn, làm sao thúc đẩy nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.



“Muốn thế, cần chiến lược mang tính chất dài hạn, đặc biệt là phải có hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin. Đây là cơ hội đối với Việt Nam để có được những lợi ích từ công nghệ này, xanh hóa dự án đầu tư.”



Amazon đặt mục tiêu 100% về năng lượng tái tạo, vận chuyển logistics xanh; đồng thời, cần có những đóng góp tích cực vào hoạt động đầu tư liên quan năng lượng tái tạo tại Việt Nam.



Doanh nghiệp cũng bày tỏ sự ủng hộ việc tăng cường sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió ngoài khơi và hy vọng sự đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ giúp tăng cường sự phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian tới.



Ông Kris Karafa, Giám đốc Điều hành Công ty Gen X Energy-một liên doanh đối tác đầu tư với tỉnh Bình Thuận ở nhiều dự án về năng lượng tái tạo cũng cho biết, doanh nghiệp này sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.



Hiện nay, doanh nghiệp rất quyết tâm và đã sẵn sàng nguồn lực để đầu tư dự án sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam theo hướng phát triển bền vững, hài hòa lợi ích quốc gia-cộng đồng-nhà đầu tư-môi trường…

